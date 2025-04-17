Киев
Таллитон® (Talliton®)

Таллитон® (Talliton®)

Чернигов (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 85 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
51,60 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
138,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
51,00 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
97,30 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
137,50 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
103,02
Экономия при брони: -3,09 грн
99,93 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
50,90 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
102,00 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
140,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
52,70
Экономия при брони: -1,10 грн
51,60 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
145,20
Экономия при брони: -2,60 грн
142,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
52,70
Экономия при брони: -1,10 грн
51,60 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
103,00
Экономия при брони: -2,20 грн
100,80 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
138,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
14,04
Экономия при брони: -1,15 грн
12,89 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
48,13
Экономия при брони: -3,04 грн
45,09 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
138,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
52,70
Экономия при брони: -1,10 грн
51,60 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
100,80 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
138,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
49,76 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
100,42 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
138,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
96,12 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
136,88 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
52,70
Экономия при брони: -1,10 грн
51,60 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
103,00
Экономия при брони: -2,20 грн
100,80 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
142,60 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
55,00 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
103,00 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
145,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
53,70
Экономия при брони: -2,14 грн
51,56 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
102,24
Экономия при брони: -3,75 грн
98,49 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
150,73
Экономия при брони: -7,05 грн
143,68 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
103,00
Экономия при брони: -2,20 грн
100,80 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
138,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
95,96 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
136,92 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
150,08
Экономия при брони: -7,31 грн
142,77 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
45,83 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
102,00 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
138,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
119,20
Экономия при брони: -17,93 грн
101,27 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
138,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
50,80 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
96,90 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
140,50 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное