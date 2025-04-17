Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
138,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
103,02
Экономия при брони: -3,09 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
52,70
Экономия при брони: -1,10 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
145,20
Экономия при брони: -2,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
52,70
Экономия при брони: -1,10 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
103,00
Экономия при брони: -2,20 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
138,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
14,04
Экономия при брони: -1,15 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
48,13
Экономия при брони: -3,04 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
138,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
52,70
Экономия при брони: -1,10 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
138,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
138,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
52,70
Экономия при брони: -1,10 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
103,00
Экономия при брони: -2,20 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
53,70
Экономия при брони: -2,14 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
102,24
Экономия при брони: -3,75 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
150,73
Экономия при брони: -7,05 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
103,00
Экономия при брони: -2,20 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
138,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
150,08
Экономия при брони: -7,31 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
119,20
Экономия при брони: -17,93 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
138,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis