Винница (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
106,60
Экономия при брони: -6,81 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
138,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
52,70
Экономия при брони: -1,00 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
103,00
Экономия при брони: -1,90 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
72,40
Экономия при брони: -2,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
60,66
Экономия при брони: -7,50 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
150,92
Экономия при брони: -9,45 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
103,00
Экономия при брони: -1,90 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
145,20
Экономия при брони: -5,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
103,00
Экономия при брони: -1,90 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
138,50 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
52,70
Экономия при брони: -1,00 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
103,00
Экономия при брони: -1,90 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
145,20
Экономия при брони: -5,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
54,26
Экономия при брони: -2,93 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
107,82
Экономия при брони: -7,00 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
145,68
Экономия при брони: -9,60 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
54,77
Экономия при брони: -3,38 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
119,37
Экономия при брони: -18,08 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
75,56
Экономия при брони: -4,83 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
141,90
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
105,84
Экономия при брони: -7,05 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
146,44
Экономия при брони: -5,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
147,66
Экономия при брони: -6,53 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
102,70
Экономия при брони: -1,60 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
138,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
157,70
Экономия при брони: -17,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
53,81
Экономия при брони: -2,23 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
107,62
Экономия при брони: -3,68 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis