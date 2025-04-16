Николаев (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
57,04
Экономия при брони: -1,85 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
97,78
Экономия при брони: -3,37 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
135,30 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
135,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
58,21
Экономия при брони: -3,02 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
135,30 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
135,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
54,06
Экономия при брони: -2,84 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
105,02
Экономия при брони: -5,63 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
147,77
Экономия при брони: -9,39 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
135,30 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
135,30 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
135,30 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
52,70
Экономия при брони: -1,00 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
135,30 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
55,30
Экономия при брони: -3,77 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
135,30 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
54,17
Экономия при брони: -2,85 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
135,30 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
54,71
Экономия при брони: -3,39 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
109,23
Экономия при брони: -6,74 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
129,69
Экономия при брони: -4,78 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
52,70
Экономия при брони: -1,00 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis