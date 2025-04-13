Киев (адрес не указан)
Доступно в 549 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
52,70
Экономия при брони: -1,40 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
126,48
Экономия при брони: -9,90 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
54,88
Экономия при брони: -2,32 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
109,75
Экономия при брони: -6,08 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
131,45
Экономия при брони: -6,73 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
124,90
Экономия при брони: -9,77 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
100,30
Экономия при брони: -5,50 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
133,57
Экономия при брони: -8,58 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
51,50
Экономия при брони: -0,20 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
138,60 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
55,33
Экономия при брони: -1,77 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
97,99
Экономия при брони: -3,33 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
130,64
Экономия при брони: -5,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
55,08
Экономия при брони: -2,56 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
138,60 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
51,74
Экономия при брони: -4,05 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
94,98
Экономия при брони: -7,43 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
126,21
Экономия при брони: -9,88 грн