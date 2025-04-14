Одесса (адрес не указан)
Доступно в 157 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
39,16
Экономия при брони: -1,89 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
136,00 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
55,03
Экономия при брони: -2,34 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
54,49
Экономия при брони: -1,97 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
136,00 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
136,00 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
55,23
Экономия при брони: -2,54 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
136,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
54,83
Экономия при брони: -3,34 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
136,00 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
136,00 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
54,58
Экономия при брони: -2,06 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
55,27
Экономия при брони: -2,84 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
110,34
Экономия при брони: -5,67 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
53,90
Экономия при брони: -3,62 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
95,40
Экономия при брони: -6,36 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
136,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis