Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 164 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
135,30 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
54,65
Экономия при брони: -2,09 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
116,46
Экономия при брони: -11,57 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
139,98
Экономия при брони: -5,36 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
54,00
Экономия при брони: -2,45 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
135,30 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
135,30 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
100,92
Экономия при брони: -2,92 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
135,30 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
52,70
Экономия при брони: -1,10 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
105,40
Экономия при брони: -5,90 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
53,39
Экономия при брони: -1,93 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
144,84
Экономия при брони: -6,20 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
51,70
Экономия при брони: -0,10 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
54,21
Экономия при брони: -2,69 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
135,30 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
54,07
Экономия при брони: -1,89 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
144,87
Экономия при брони: -6,18 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
55,24
Экономия при брони: -3,24 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
135,30 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
135,30 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
58,08
Экономия при брони: -6,05 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
135,30 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
56,20
Экономия при брони: -3,65 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
135,30 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
53,44
Экономия при брони: -2,61 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
104,06
Экономия при брони: -4,76 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
135,30 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
135,30 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
54,56
Экономия при брони: -2,04 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
135,30 грн