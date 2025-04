фармакодинамика. Цефиксим — антибиотик группы цефалоспоринов третьего поколения для приема внутрь. В условиях in vitro проявляет значительную бактерицидную активность в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. Клинически эффективен при лечении инфекций, вызванных частыми патогенными микроорганизмами, включая Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, E.coli, Proteus mirabilis, Klebsiella species, Haemophilus influenzae (бета-лактамазоположительные и -отрицательные), Moraxella (Branhamella) catarrhalis (бета-лактамазоположительные и -отрицательные) и Enterobacter species. Проявляет высокую степень стабильности в присутствии бета-лактамаз.

Большинство штаммов энтерококков (Streptococcus faecalis, Streptococci группы D) и Staphylococci (в частности коагулазоположительные, коагулазоотрицательные и метициллинрезистентные штаммы) устойчивы к цефиксиму. Большинство штаммов Pseudomonas, Bacteroides fragilis, Listeria monocytogenes и Clostridia устойчивы к цефиксиму.

Фармакокинетика. Всасывание. Биодоступность после перорального применения цефиксима составляет 22–54%. Поскольку наличие пищи значительно не влияет на всасывание, цефиксим можно назначать независимо от приема пищи. C max в плазме крови после приема рекомендованных доз для взрослых или детей составляет от 1,5 до 3 мкг/мл. При повторном дозировании происходит незначительное накопление цефиксима или практически не происходит его накопление. Фармакокинетику цефиксима сравнивали у здоровых пациентов пожилого возраста (в возрасте >64 лет) и молодых добровольцев (в возрасте 11–35 лет) после применения 400 мг цефиксима 1 раз в сутки в течение 5 дней. Средние C max и значение AUC были немного выше у лиц пожилого возраста. Пациентам пожилого возраста препарат можно назначать в таких же дозах, как и взрослым.

Распределение. Цефиксим почти полностью связывается с фракцией альбумина, средняя свободная фракция составляет примерно 30%.

Метаболизм. Метаболиты цефиксима не выделены из плазмы крови или мочи человека.

Выведение. Цефиксим выводится в основном в неизмененном виде с мочой. Преобладающим механизмом является клубочковая фильтрация.

Отсутствуют данные относительно проникновения цефиксима в грудное молоко.