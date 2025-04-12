тяжелые кожные побочные реакции, такие как токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса — Джонсона, медикаментозная сыпь с эозинофилией и системными проявлениями (DRESS-синдром), зарегистрированы у некоторых пациентов при применении цефиксима. При возникновении тяжелых кожных побочных реакций применение цефиксима следует прекратить и назначить соответствующее лечение.

При лечении цефалоспоринами описаны случаи лекарственной гемолитической анемии, включая тяжелые случаи с летальным исходом. Также сообщалось о возникновении гемолитической анемии после повторного применения цефалоспоринов (в том числе цефиксима).

Влияние на функцию почек. Цефиксим следует применять с осторожностью пациентам со значительным нарушением функции почек (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Как и при применении других цефалоспоринов, цефиксим может привести к ОПН, включая тубулоинтерстициальный нефрит в качестве основного патологического состояния. При возникновении ОПН применение цефиксима следует прекратить и назначить соответствующую терапию и/или принять соответствующие меры.

В случае применения цефиксима в высоких дозах одновременно с аминогликозидами, полимиксином В, колистином, петлевыми диуретиками (фуросемид, этакриновая кислота) необходимо тщательно контролировать функцию почек. После длительного применения цефиксима необходимо контролировать гемопоэз.

Реакции гиперчувствительности. В связи с перекрестной реакцией гиперчувствительности перед началом лечения следует установить, есть ли у пациента в анамнезе тяжелые реакции гиперчувствительности к цефалоспориновым или пенициллиновым антибиотикам. С особой осторожностью следует назначать цефиксим пациентам с повышенной чувствительностью к пенициллиновым антибиотикам, поскольку существует риск возникновения анафилактической реакции. Если развилась аллергическая реакция на цефиксим, следует прекратить применение препарата. Аллергические реакции (особенно анафилаксия), наблюдаемые при применении бета-лактамных антибиотиков, могут быть тяжелыми, а в отдельных случаях — с летальным исходом (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Колит/чрезмерный рост нечувствительных микроорганизмов. При применении препарата могут возникать побочные реакции со стороны пищеварительного тракта, поэтому цефиксим следует с осторожностью назначать больным, имеющим в анамнезе кровотечения, заболевания пищеварительного тракта, особенно такие как язвенный колит, региональный колит или энтерит, а также при нарушении функции печени.

Длительное применение цефиксима может привести к избыточному росту нечувствительных микроорганизмов, в том числе к нарушению нормальной микрофлоры кишечника, что может привести к чрезмерному росту Candida albicans, и развитию кандидоза слизистой оболочки рта (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Псевдомембранозный колит. Антибиотики широкого спектра действия, особенно при длительном применении, могут вызвать развитие псевдомембранозного колита. Симптомы псевдомембранозного колита могут развиваться во время или после прекращения лечения антибиотиками.

Возникновение тяжелой диареи во время лечения может быть следствием развития псевдомембранозного колита. В этих случаях применение цефиксима следует прекратить и провести соответствующее обследование.

Влияние на систему крови. При применении бета-лактамных антибиотиков возможно развитие нейтропении и агранулоцитоза, особенно в случае длительного лечения. При развитии нейтропении требуется прекратить лечение цефиксимом.

При длительном применении препарата (более 10 дней) следует контролировать анализ крови.

Влияние на результаты серологических исследований. При применении цефиксима тест Кумбса может давать ложноположительные результаты. Также цефиксим может давать ложноположительный анализ мочи на глюкозу (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Спектр антибактериальной активности. При инфекциях, вызванных бета-гемолитическим стрептококком группы А, курс лечения должен составлять не менее 10 сут, чтобы предотвратить острую ревматическую лихорадку.

Взаимодействие с алкоголем. Цефалоспорины повышают токсичность алкоголя, поэтому при лечении цефиксимом не рекомендуют употреблять алкогольные напитки.

Применение в период беременности и кормления грудью. Данных о применении препарата в период беременности нет. Цефиксим проникает через плаценту. Применение цефиксима в период беременности возможно лишь тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Дети. Детям в возрасте до 12 лет препарат в форме капсул не применяют. Препарат в форме пероральной суспензии применяют у детей в возрасте от 6 мес. Безопасность и эффективность цефиксима у детей в возрасте до 6 мес не установлены, поэтому применение цефиксима у пациентов данной категории не рекомендуют.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. В целом не влияет, но следует учитывать возможность возникновения побочных реакций со стороны ЦНС (например головокружение), которые могут вызвать снижение скорости психомоторных реакций, в таком случае требуется воздерживаться от управления транспортными средствами или работы с другими механизмами.