Цефикс (Cefix)
Цефикс инструкция по применению
Состав
Цефиксим - 400 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Цефиксим — антибиотик группы цефалоспоринов третьего поколения для приема внутрь. В условиях in vitro проявляет значительную бактерицидную активность в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. Клинически эффективен при лечении инфекций, вызванных частыми патогенными микроорганизмами, включая Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, E.coli, Proteus mirabilis, Klebsiella species, Haemophilus influenzae (бета-лактамазоположительные и -отрицательные), Moraxella (Branhamella) catarrhalis (бета-лактамазоположительные и -отрицательные) и Enterobacter species. Проявляет высокую степень стабильности в присутствии бета-лактамаз.
Большинство штаммов энтерококков (Streptococcus faecalis, Streptococci группы D) и Staphylococci (в частности коагулазоположительные, коагулазоотрицательные и метициллинрезистентные штаммы) устойчивы к цефиксиму. Большинство штаммов Pseudomonas, Bacteroides fragilis, Listeria monocytogenes и Clostridia устойчивы к цефиксиму.
Фармакокинетика. Всасывание. Биодоступность после перорального применения цефиксима составляет 22–54%. Поскольку наличие пищи значительно не влияет на всасывание, цефиксим можно назначать независимо от приема пищи. Cmax в плазме крови после приема рекомендованных доз для взрослых или детей составляет от 1,5 до 3 мкг/мл. При повторном дозировании происходит незначительное накопление цефиксима или практически не происходит его накопление. Фармакокинетику цефиксима сравнивали у здоровых пациентов пожилого возраста (в возрасте >64 лет) и молодых добровольцев (в возрасте 11–35 лет) после применения 400 мг цефиксима 1 раз в сутки в течение 5 дней. Средние Cmax и значение AUC были немного выше у лиц пожилого возраста. Пациентам пожилого возраста препарат можно назначать в таких же дозах, как и взрослым.
Распределение. Цефиксим почти полностью связывается с фракцией альбумина, средняя свободная фракция составляет примерно 30%.
Метаболизм. Метаболиты цефиксима не выделены из плазмы крови или мочи человека.
Выведение. Цефиксим выводится в основном в неизмененном виде с мочой. Преобладающим механизмом является клубочковая фильтрация.
Отсутствуют данные относительно проникновения цефиксима в грудное молоко.
Показания Цефикс
инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными к препарату микроорганизмами:
инфекции верхних дыхательных путей (в том числе воспаление среднего уха) и другие инфекции верхних дыхательных путей (синусит, фарингит, тонзиллит бактериальной этиологии) в случае известной или подозреваемой устойчивости возбудителя к другим часто используемым антибиотикам, или в случае риска неэффективности лечения;
инфекции нижних дыхательных путей (включая острый бронхит и обострение хронического бронхита);
инфекции мочевыводящих путей (в том числе цистит, цистоуретрит, неосложненный пиелонефрит).
Клинически эффективен при лечении инфекций, вызванных частыми патогенными микроорганизмами, включая Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, E.coli, Proteus mirabilis, Klebsiella species, Haemophilus influenzae (бета-лактамазоположительные и -отрицательные), Moraxella (Branhamella) catarrhalis (бета-лактамазоположительные и -отрицательные) и Enterobacter species. Проявляет высокую степень стабильности в присутствии бета-лактамаз.
Большинство штаммов энтерококков (Streptococcus faecalis, Streptococci группы D) и Staphylococci (в частности коагулазоположительные, коагулазоотрицательные и метициллинрезистентные штаммы) устойчивы к цефиксиму. Большинство штаммов Pseudomonas, Bacteroides fragilis, Listeria monocytogenes и Clostridia устойчивы к цефиксиму.
Применение Цефикс
прием пищи не влияет на всасывание цефиксима. Продолжительность курса лечения зависит от тяжести заболевания и устанавливается индивидуально. Обычно курс лечения составляет 7 дней, в случае необходимости — 14 дней. При инфекциях, вызванных Streptococcus pyogenes, курс лечения должен быть не менее 10 дней. При лечении неосложненного цистита курс лечения составляет 3 дня.
Капсулы. Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет с массой тела более 50 кг: рекомендуемая доза составляет 400 мг (1 капсула) 1 раз в сутки.
Для лечения при неосложненной уретральной или цервикальной гонококковой инфекции рекомендуется однократно 400 мг.
Пациенты пожилого возраста: назначать в рекомендуемой для взрослых дозе. Следует контролировать функцию почек и скорригировать дозу при тяжелой почечной недостаточности (см. Почечная недостаточность).
Почечная недостаточность: цефиксим следует с осторожностью назначать пациентам с почечной недостаточностью. Доза корригируется с учетом клиренса креатинина (КК). Если КК ≥60 мл/мин, назначают стандартную дозу, если КК 21–60 мл/мин или у пациентов, находящихся на гемодиализе, — 75% стандартной дозы с сохранением интервалов между применением, если КК <20 мл/мин или пациентам, находящимся на перитонеальном диализе, назначать ½ стандартной дозы с сохранением интервалов между применением. Ни гемодиализ, ни перитонеальный диализ не удаляют значимого количества цефиксима из организма.
При необходимости применения препарата в дозе <400 мг рекомендуется назначать препарат в другой лекарственной форме (например суспензии).
Суспензия. Дети в возрасте от 6 мес до 10 лет с массой тела до 50 кг: рекомендуемая доза составляет 8 мг/кг массы тела в сутки за 1 прием или 4 мг/кг каждые 12 ч в зависимости от тяжести заболевания.
Взрослым и детям в возрасте старше 10 лет (или с массой тела более 50 кг): рекомендуемая доза составляет 400 мг/сут за 1 прием или 200 мг каждые 12 ч в зависимости от тяжести заболевания.
Пациентам пожилого возраста назначать в рекомендуемой для взрослых дозе. Следует контролировать функцию почек и скорригировать дозу при тяжелой почечной недостаточности (см. Почечная недостаточность).
Почечная недостаточность: цефиксим можно применять при нарушении функции почек. Пациентам с клиренсом креатинина ≥20 мл/мин назначать обычную дозу и режим дозирования. У пациентов с клиренсом креатинина <20 мл/мин рекомендуется суточную дозу снизить на 50%. Это также касается лиц, находящихся на хроническом амбулаторном перитонеальном диализе или гемодиализе.
Способ приготовления суспензии. Перед приготовлением необходимо перевернуть и встряхнуть флакон, чтобы разрыхлить порошок. Добавить кипяченой холодной воды до линии (метки), указанной на флаконе, в 2 приема, каждый раз взбалтывая флакон до образования однородной суспензии.
Принимать суспензию можно не ранее чем через 5 мин после приготовления.
Перед каждым приемом готовую суспензию следует тщательно встряхнуть.
Противопоказания
подтвержденная гиперчувствительность к антибиотикам группы цефалоспоринов или другим компонентам препарата; повышенная чувствительность к пенициллинам; порфирия.
Побочные эффекты
побочные эффекты, вызванные цефиксимом, незначительны и возникают редко. Возможны такие нарушения:
со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, дисфория, гиперактивность;
со стороны органа слуха и вестибулярного аппарата: потеря слуха;
со стороны дыхательной системы: диспноэ;
со стороны системы крови и лимфатической системы: эозинофилия, гранулоцитопения, лейкопения, тромбоцитопения, тромбоцитоз, нейтропения, гемолитическая анемия, гипопротромбинемия (кровотечения и кровоподтеки без видимых причин), тромбофлебит, удлинение тромбинового и протромбинового времени, агранулоцитоз;
со стороны пищеварительного тракта: спазмы в желудке и кишечнике, боль в животе, диарея*, тошнота, рвота, кандидоз слизистой оболочки рта, псевдомембранозный колит, сухость во рту, диспепсия, метеоризм, дисбактериоз, редко — стоматит, глоссит;
со стороны обмена веществ: анорексия;
со стороны гепатобилиарной системы: гепатит, холестаз, транзиторное повышение активности трансаминаз печени и ЩФ, гипербилирубинемия, холестатическая желтуха, иктеричность склер, иктеричность кожи;
со стороны почек и мочевыделительной системы: ОПН, включая интерстициальный нефрит в качестве основного патологического состояния, гематурия;
со стороны иммунной системы и со стороны кожи и подкожной клетчатки: реакции гиперчувствительности, включая сыпь, зуд, ангионевротический отек, анафилактический шок, анафилактические реакции; реакции, подобные сывороточной болезни; медикаментозная сыпь с эозинофилией и системными проявлениями (DRESS), отек лица, гиперемия кожи, крапивница, мультиформная эритема или синдром Стивенса — Джонсона, сывороточная болезнь, пурпура, артралгия, лихорадка, макулопапулезные и везикулезные высыпания, грибковый дерматит, шелушение эпителия, сухость кожи, выпадение волос, солнечные ожоги, токсический эпидермальный некролиз;
инфекции и инвазии: вагинальный кандидоз (вагинальный зуд или выделения).
Случаи диареи после применения цефиксима могут быть связаны с Clostridium difficile.
Данные лабораторных показателей: большинство лабораторных изменений преходящие и не имеют клинического значения. Возможны повышение мочевины, повышение креатинина в сыворотке крови, ложноположительные результаты теста Кумбса, также возможна положительная реакция на кетоны в моче в тестах с применением нитропруссида, но не с нитроферицианидом. Прием цефиксима может приводить к ложноположительным тестам на глюкозу в моче, поэтому следует использовать ферментные тесты, изменения показателей печеночных и почечных проб.
Общие нарушения: потливость, повышенная утомляемость, слабость, воспаление слизистой оболочки.
*Диарея обычно связана с применением препарата в высоких дозах. Сообщалось о случаях диареи, от умеренной до тяжелой; в таком случае прекращение терапии оправдано. При возникновении тяжелой диареи применение цефиксима следует прекратить.
Особые указания
тяжелые кожные побочные реакции, такие как токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса — Джонсона, медикаментозная сыпь с эозинофилией и системными проявлениями (DRESS-синдром), зарегистрированы у некоторых пациентов при применении цефиксима. При возникновении тяжелых кожных побочных реакций применение цефиксима следует прекратить и назначить соответствующее лечение.
При лечении цефалоспоринами описаны случаи лекарственной гемолитической анемии, включая тяжелые случаи с летальным исходом. Также сообщалось о возникновении гемолитической анемии после повторного применения цефалоспоринов (в том числе цефиксима).
Влияние на функцию почек. Цефиксим следует применять с осторожностью пациентам со значительным нарушением функции почек (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Как и при применении других цефалоспоринов, цефиксим может привести к ОПН, включая тубулоинтерстициальный нефрит в качестве основного патологического состояния. При возникновении ОПН применение цефиксима следует прекратить и назначить соответствующую терапию и/или принять соответствующие меры.
В случае применения цефиксима в высоких дозах одновременно с аминогликозидами, полимиксином В, колистином, петлевыми диуретиками (фуросемид, этакриновая кислота) необходимо тщательно контролировать функцию почек. После длительного применения цефиксима необходимо контролировать гемопоэз.
Реакции гиперчувствительности. В связи с перекрестной реакцией гиперчувствительности перед началом лечения следует установить, есть ли у пациента в анамнезе тяжелые реакции гиперчувствительности к цефалоспориновым или пенициллиновым антибиотикам. С особой осторожностью следует назначать цефиксим пациентам с повышенной чувствительностью к пенициллиновым антибиотикам, поскольку существует риск возникновения анафилактической реакции. Если развилась аллергическая реакция на цефиксим, следует прекратить применение препарата. Аллергические реакции (особенно анафилаксия), наблюдаемые при применении бета-лактамных антибиотиков, могут быть тяжелыми, а в отдельных случаях — с летальным исходом (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Колит/чрезмерный рост нечувствительных микроорганизмов. При применении препарата могут возникать побочные реакции со стороны пищеварительного тракта, поэтому цефиксим следует с осторожностью назначать больным, имеющим в анамнезе кровотечения, заболевания пищеварительного тракта, особенно такие как язвенный колит, региональный колит или энтерит, а также при нарушении функции печени.
Длительное применение цефиксима может привести к избыточному росту нечувствительных микроорганизмов, в том числе к нарушению нормальной микрофлоры кишечника, что может привести к чрезмерному росту Candida albicans, и развитию кандидоза слизистой оболочки рта (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Псевдомембранозный колит. Антибиотики широкого спектра действия, особенно при длительном применении, могут вызвать развитие псевдомембранозного колита. Симптомы псевдомембранозного колита могут развиваться во время или после прекращения лечения антибиотиками.
Возникновение тяжелой диареи во время лечения может быть следствием развития псевдомембранозного колита. В этих случаях применение цефиксима следует прекратить и провести соответствующее обследование.
Влияние на систему крови. При применении бета-лактамных антибиотиков возможно развитие нейтропении и агранулоцитоза, особенно в случае длительного лечения. При развитии нейтропении требуется прекратить лечение цефиксимом.
При длительном применении препарата (более 10 дней) следует контролировать анализ крови.
Влияние на результаты серологических исследований. При применении цефиксима тест Кумбса может давать ложноположительные результаты. Также цефиксим может давать ложноположительный анализ мочи на глюкозу (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Спектр антибактериальной активности. При инфекциях, вызванных бета-гемолитическим стрептококком группы А, курс лечения должен составлять не менее 10 сут, чтобы предотвратить острую ревматическую лихорадку.
Взаимодействие с алкоголем. Цефалоспорины повышают токсичность алкоголя, поэтому при лечении цефиксимом не рекомендуют употреблять алкогольные напитки.
Применение в период беременности и кормления грудью. Данных о применении препарата в период беременности нет. Цефиксим проникает через плаценту. Применение цефиксима в период беременности возможно лишь тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.
Дети. Детям в возрасте до 12 лет препарат в форме капсул не применяют. Препарат в форме пероральной суспензии применяют у детей в возрасте от 6 мес. Безопасность и эффективность цефиксима у детей в возрасте до 6 мес не установлены, поэтому применение цефиксима у пациентов данной категории не рекомендуют.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. В целом не влияет, но следует учитывать возможность возникновения побочных реакций со стороны ЦНС (например головокружение), которые могут вызвать снижение скорости психомоторных реакций, в таком случае требуется воздерживаться от управления транспортными средствами или работы с другими механизмами.
Взаимодействия
как и при применении других цефалоспоринов, повышение протромбинового времени зарегистрировано у некоторых пациентов, поэтому следует соблюдать осторожность лицам, применяющим антикоагулянтную терапию.
Цефиксим следует применять с осторожностью у пациентов, получающих антикоагулянты типа кумарина, например варфарин калия. Поскольку цефиксим может усиливать действие антикоагулянтов, возможно увеличение протромбинового времени с/без клинических проявлений кровотечений.
Блокаторы канальцевой секреции (аллопуринол, пробенецид, диуретики) повышают Cmax цефиксима в плазме крови, замедляя выделение цефиксима почками, что может привести к симптомам передозировки.
При комбинированном применении цефиксима с потенциально нефротоксичными веществами (аминогликозидами, колистином, полимиксином, виомицином) или сильнодействующими диуретиками (этакриновой кислотой, фуросемидом) существует повышенный риск развития почечной недостаточности.
Салициловая кислота повышает уровень свободного цефиксима на 50% вследствие перемещения цефиксима из мест связывания с белками. Этот эффект зависит от концентрации.
Карбамазепин может вызывать повышение концентрации цефиксима в плазме крови, поэтому целесообразно контролировать этот показатель.
Нифедипин повышает биодоступность цефиксима, но клиническое взаимодействие не определено.
Потенциально, подобно другим антибиотикам, при применении препарата может возникать уменьшение реабсорбции эстрогенов и снижение эффективности комбинированных пероральных контрацептивов.
Во время лечения цефиксимом возможна ложноположительная реакция на глюкозу в моче при применении таблеток с сульфатом меди, р-ров Бенедикта или Фелинга. Для определения глюкозы в моче рекомендуется использовать глюкозооксидазный тест.
Цефалоспориновые антибиотики могут давать ложноположительный прямой тест Кумбса. Следует иметь ввиду, что положительный тест Кумбса может быть вызван данным препаратом.
Передозировка
симптомы: усиление проявлений побочных реакций, таких как головокружение, тошнота, рвота, диарея.
Лечение: промывание желудка, применение антигистаминных средств и глюкокортикоидов; оксигенотерапия. Гемодиализ или перитонеальный диализ только в незначительной степени способствуют выведению цефиксима из организма. Терапия симптоматическая.
Специфического антидота для лечения при передозировке нет.
Условия хранения
капсулы и сухой порошок — при температуре не выше 25 °С, готовую суспензию — в холодильнике (использовать на протяжении 14 дней).