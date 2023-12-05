ЦЕФИКСИМ (CEFIXIMUM)

бактерицидный антибиотик широкого спектра действия группы цефалоспоринов III поколения. Активен в отношении аэробных и анаэробных, грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе синегнойной палочки. Устойчив к β-лактамазам грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. Наличие винильной группы в молекуле цефиксима обеспечивает его хорошее всасывание и стабильность при приеме внутрь. C max в крови достигается через 2,5–4,5 ч после перорального приема. T ½ — 3–3,5 ч. Из организма выводится преимущественно в неизмененном виде с желчью (60%) и мочой (40%). Применение в суточной дозе кумулятивного эффекта не вызывает.