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Активные вещества — “Ц”ЦЕФИКСИМ (CEFIXIMUM)

ЦЕФИКСИМ (CEFIXIMUM) Действующее вещество

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Найдено: 17 препаратов
Сорцеф® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 10; Alkaloid
Сорцеф® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 10 Alkaloid
В 818 аптеках
от 440,14 грн
Цены в аптеках
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 10; Abryl Formulations
Цефинак Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 10 Abryl Formulations
В 573 аптеках
от 215,00 грн
Цены в аптеках
Цефинак таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, блистер, № 10; Abryl Formulations
Цефинак Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, блистер, № 10 Abryl Formulations
В 362 аптеках
от 317,78 грн
Цены в аптеках
Цефинак порошок для оральной суспензии, 100 мг/5 мл, флакон, 50 мл, № 1; Abryl Formulations
Цефинак Порошок для оральной суспензии, 100 мг/5 мл, флакон, 50 мл, № 1 Abryl Formulations
В 298 аптеках
от 135,00 грн
Цены в аптеках
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 14; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Оптицеф Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 14 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 261 аптеке
от 470,79 грн
Цены в аптеках
Цефинак порошок для оральной суспензии, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Abryl Formulations
Цефинак Порошок для оральной суспензии, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Abryl Formulations
В 254 аптеках
от 365,15 грн
Цены в аптеках
Цефиксим-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 10; Mistral Capital Management
Цефиксим-Виста Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 10 Mistral Capital Management
В 194 аптеках
от 368,68 грн
Цены в аптеках
Оптицеф гранулы для оральной суспензии, 100 мг/5 мл, флакон с мерной ложкой, 32 г, для приготовления 60 мл суспензии, д/п 60 мл сусп., № 1; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Оптицеф Гранулы для оральной суспензии, 100 мг/5 мл, флакон с мерной ложкой, 32 г, для приготовления 60 мл суспензии, д/п 60 мл сусп., № 1 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 145 аптеках
от 321,80 грн
Цены в аптеках
Оптицеф гранулы для оральной суспензии, 100 мг/5 мл, флакон с мерной ложкой, 53 г, для приготовления 100 мл суспензии, д/п 100 мл сусп., № 1; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Оптицеф Гранулы для оральной суспензии, 100 мг/5 мл, флакон с мерной ложкой, 53 г, для приготовления 100 мл суспензии, д/п 100 мл сусп., № 1 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 128 аптеках
от 440,19 грн
Цены в аптеках
Цефикс капсулы, 400 мг, № 5; Pharma International
Цефикс Капсулы, 400 мг, № 5 Pharma International
В 105 аптеках
от 220,05 грн
Цены в аптеках
Сорцеф® гранулы для оральной суспензии, 100 мг/5 мл, флакон, 60 мл, № 1; Alkaloid
Сорцеф® Гранулы для оральной суспензии, 100 мг/5 мл, флакон, 60 мл, № 1 Alkaloid
В 66 аптеках
от 317,47 грн
Цены в аптеках
Сорцеф® гранулы для оральной суспензии, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Alkaloid
Сорцеф® Гранулы для оральной суспензии, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Alkaloid
В 56 аптеках
от 403,02 грн
Цены в аптеках
Сорцеф® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 7; Alkaloid
Сорцеф® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 7 Alkaloid
В 1 аптеке
от 411,00 грн
Цены в аптеках
Лопракс порошок для оральной суспензии, 100 мг/5 мл, флакон, для приготовления 50 мл суспензии, д/п 50 мл сусп., № 1; Exir Pharmaceutical
Лопракс Порошок для оральной суспензии, 100 мг/5 мл, флакон, для приготовления 50 мл суспензии, д/п 50 мл сусп., № 1 Exir Pharmaceutical
В 5 аптеках других городов
от 285,36 грн
Цены в других городах
Лопракс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, № 6; Exir Pharmaceutical
Лопракс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, № 6 Exir Pharmaceutical
В 1 аптеке других городов
от 321,30 грн
Цены в других городах
Цефикс порошок для оральной суспензии, 100 мг/5 мл, флакон, для приготовления 30 мл суспензии, д/п 30 мл сусп., № 1; Pharma International
Цефикс Порошок для оральной суспензии, 100 мг/5 мл, флакон, для приготовления 30 мл суспензии, д/п 30 мл сусп., № 1 Pharma International
Нет в наличии
Цефикс порошок для оральной суспензии, 100 мг/5 мл, флакон, для приготовления 60 мл суспензии, д/п 60 мл сусп., № 1; Pharma International
Цефикс Порошок для оральной суспензии, 100 мг/5 мл, флакон, для приготовления 60 мл суспензии, д/п 60 мл сусп., № 1 Pharma International
Нет в наличии
Форма выпуска: капсулы, таблетки п/о, таблетки диспергируемые, гранулы и порошок для приготовления суспензии для перорального применения.
ЦЕФИКСИМ (CEFIXIMUM)
CAS №: 79350-37-1 C16H15N5O7S2
USPDDN: (6R,7R)-7-(2-(2-амино-4-тиазолил)глиоксиламидо)-8-оксо-3-винил-5-тиа-1-азабицикло(4.2.0)окт-2-ен-2-карбоксиловая кислота, 7(суп2)-(Z)-(O-(карбоксиметил)оксим)тригидрат.
Форма выпуска: капсулы, таблетки п/о, таблетки диспергируемые, гранулы и порошок для приготовления суспензии для перорального применения.

бактерицидный антибиотик широкого спектра действия группы цефалоспоринов III поколения. Активен в отношении аэробных и анаэробных, грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе синегнойной палочки. Устойчив к β-лактамазам грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. Наличие винильной группы в молекуле цефиксима обеспечивает его хорошее всасывание и стабильность при приеме внутрь. Cmax в крови достигается через 2,5–4,5 ч после перорального приема. T½ — 3–3,5 ч. Из организма выводится преимущественно в неизмененном виде с желчью (60%) и мочой (40%). Применение в суточной дозе кумулятивного эффекта не вызывает.

инфекции, вызванные чувствительными к цефиксиму микроорганизмами: в оториноларингологической практике — синусит, тонзиллит, фарингит, средний отит; инфекции дыхательных путей — острый и хронический бронхит, пневмония, плеврит; инфекции желчных протоков — холангит, холецистит; заболевания мочеполового тракта: цистит, пиелонефрит, эндометрит, простатит; инфекции кожи, мягких тканей и костей; лечение скарлатины. Существуют данные о применении цефиксима для лечения гонореи, муковисцидоза и кишечных инфекций у детей.

дозу устанавливают индивидуально с учетом чувствительности возбудителя, тяжести течения и локализации инфекции. Взрослым и детям с массой тела >30 кг назначают 400 мг однократно или по 200 мг 2 раза в сутки (детям). У детей в зависимости от тяжести заболевания суточная доза цефиксима составляет 1,5–8 мг/кг. Курс лечения — от 3 (при неосложненном цистите) до 10–14 дней.

повышенная чувствительность к препаратам цефалоспоринового ряда, БА, почечная недостаточность, период беременности.

возможны реакции со стороны пищеварительного тракта, проявляющиеся тошнотой, рвотой, гастралгией, диареей, а также аллергические реакции, анемия, тромбо- и лейкопения.

с осторожностью назначают при заболеваниях пищеварительного тракта, особенно при колитах.