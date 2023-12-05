ЦЕФИКСИМ (CEFIXIMUM) Действующее вещество
бактерицидный антибиотик широкого спектра действия группы цефалоспоринов III поколения. Активен в отношении аэробных и анаэробных, грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе синегнойной палочки. Устойчив к β-лактамазам грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. Наличие винильной группы в молекуле цефиксима обеспечивает его хорошее всасывание и стабильность при приеме внутрь. Cmax в крови достигается через 2,5–4,5 ч после перорального приема. T½ — 3–3,5 ч. Из организма выводится преимущественно в неизмененном виде с желчью (60%) и мочой (40%). Применение в суточной дозе кумулятивного эффекта не вызывает.
инфекции, вызванные чувствительными к цефиксиму микроорганизмами: в оториноларингологической практике — синусит, тонзиллит, фарингит, средний отит; инфекции дыхательных путей — острый и хронический бронхит, пневмония, плеврит; инфекции желчных протоков — холангит, холецистит; заболевания мочеполового тракта: цистит, пиелонефрит, эндометрит, простатит; инфекции кожи, мягких тканей и костей; лечение скарлатины. Существуют данные о применении цефиксима для лечения гонореи, муковисцидоза и кишечных инфекций у детей.
дозу устанавливают индивидуально с учетом чувствительности возбудителя, тяжести течения и локализации инфекции. Взрослым и детям с массой тела >30 кг назначают 400 мг однократно или по 200 мг 2 раза в сутки (детям). У детей в зависимости от тяжести заболевания суточная доза цефиксима составляет 1,5–8 мг/кг. Курс лечения — от 3 (при неосложненном цистите) до 10–14 дней.
повышенная чувствительность к препаратам цефалоспоринового ряда, БА, почечная недостаточность, период беременности.
возможны реакции со стороны пищеварительного тракта, проявляющиеся тошнотой, рвотой, гастралгией, диареей, а также аллергические реакции, анемия, тромбо- и лейкопения.
с осторожностью назначают при заболеваниях пищеварительного тракта, особенно при колитах.