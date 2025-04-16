Николаев (адрес не указан)
Доступно в 69 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 10 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
179,10 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
280,11
Экономия при брони: -16,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
179,10 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
179,10 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
266,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
Подорожник
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
179,10 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
179,10 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
266,60 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
179,10 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
266,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
179,10 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
275,50
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
Аптека бам
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
179,10 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
179,10 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
275,50
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
179,10 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
266,60 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 10 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
179,10 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
266,60 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
179,10 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
266,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
275,50
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
179,10 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
266,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
179,10 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
275,50
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 10 мин
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
179,10 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
266,60 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
179,10 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
266,60 грн