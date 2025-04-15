Львов (адрес не указан)
Доступно в 201 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
179,10 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
271,20 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
179,10 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
271,20 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
182,40
Экономия при брони: -2,60 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
279,60
Экономия при брони: -4,90 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
179,10 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
179,10 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
179,10 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
285,80
Экономия при брони: -24,36 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
179,10 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
284,07
Экономия при брони: -17,21 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
279,60
Экономия при брони: -4,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
182,40
Экономия при брони: -2,60 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
269,10
Экономия при брони: -4,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
179,10 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
280,60
Экономия при брони: -5,90 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
179,10 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
280,60
Экономия при брони: -5,90 грн
D.s.
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International