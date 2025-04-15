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Цефикс (Cefix)

Цефикс (Cefix)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 201 аптеках в Львов
Аптека нц
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
179,10 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
271,20 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
179,10 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
271,20 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
182,40
Экономия при брони: -2,60 грн
179,80 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,90 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
279,60
Экономия при брони: -4,90 грн
274,70 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
271,10 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
271,15 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
255,50 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
260,50 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
279,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
179,10 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
274,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
179,10 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
274,70 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
235,00 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
271,10 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
179,10 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
285,80
Экономия при брони: -24,36 грн
261,44 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
179,10 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
284,07
Экономия при брони: -17,21 грн
266,86 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
271,10 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
179,80 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
279,60
Экономия при брони: -4,90 грн
274,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
182,40
Экономия при брони: -2,60 грн
179,80 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
269,10
Экономия при брони: -4,20 грн
264,90 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
274,70 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
279,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
179,10 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
280,60
Экономия при брони: -5,90 грн
274,70 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
249,19 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
179,10 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
280,60
Экономия при брони: -5,90 грн
274,70 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
279,60 грн
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