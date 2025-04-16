Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 116 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
280,60
Экономия при брони: -3,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
266,60 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
263,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
271,13
Экономия при брони: -2,13 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
266,60 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
266,60 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
266,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
266,60 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
286,50
Экономия при брони: -9,80 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
266,60 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
297,84
Экономия при брони: -19,19 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
266,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
266,60 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
266,60 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
280,60
Экономия при брони: -3,90 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
266,60 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
263,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
278,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
266,60 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
263,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
278,00
Экономия при брони: -9,00 грн