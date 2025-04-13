Киев
Цефикс (Cefix)

Цефикс (Cefix)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 480 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
263,50 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
276,21 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
263,50 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
276,21 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
279,00
Экономия при брони: -0,10 грн
278,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
279,00
Экономия при брони: -0,10 грн
278,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
286,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
271,12 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
281,04
Экономия при брони: -32,79 грн
248,25 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
292,89
Экономия при брони: -34,17 грн
258,72 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
286,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
286,50
Экономия при брони: -7,60 грн
278,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
286,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
286,50 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
286,52
Экономия при брони: -8,60 грн
277,92 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 17:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
292,89
Экономия при брони: -34,17 грн
258,72 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
272,85
Экономия при брони: -8,00 грн
264,85 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
286,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
286,50
Экономия при брони: -7,60 грн
278,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
271,08
Экономия при брони: -12,41 грн
258,67 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
307,96
Экономия при брони: -12,70 грн
295,26 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
286,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
286,50
Экономия при брони: -7,60 грн
278,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
278,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
277,28
Экономия при брони: -11,22 грн
266,06 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
286,50 грн
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