Киев (адрес не указан)
Доступно в 480 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
279,00
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
279,00
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
286,50 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
281,04
Экономия при брони: -32,79 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
292,89
Экономия при брони: -34,17 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
286,50 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
286,50
Экономия при брони: -7,60 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
286,50 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
286,50 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
286,52
Экономия при брони: -8,60 грн
Фармация
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
292,89
Экономия при брони: -34,17 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
272,85
Экономия при брони: -8,00 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
286,50 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
286,50
Экономия при брони: -7,60 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
271,08
Экономия при брони: -12,41 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
307,96
Экономия при брони: -12,70 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
286,50 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
286,50
Экономия при брони: -7,60 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
277,28
Экономия при брони: -11,22 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
286,50 грн