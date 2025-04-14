Харьков (адрес не указан)
Доступно в 158 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
295,96
Экономия при брони: -10,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
304,95
Экономия при брони: -27,41 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
280,60
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
304,27
Экономия при брони: -19,07 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
287,73
Экономия при брони: -14,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
303,29
Экономия при брони: -23,59 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
280,60
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
286,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
304,96
Экономия при брони: -29,01 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Машиностроителей, 1
2.0 км
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
286,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
305,45
Экономия при брони: -19,90 грн