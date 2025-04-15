Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 162 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
179,10 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
271,13
Экономия при брони: -15,13 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
179,10 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
286,50 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
179,10 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
286,50 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
179,10 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
278,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
179,10 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
259,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
278,00
Экономия при брони: -15,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
185,19
Экономия при брони: -7,08 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
278,19
Экономия при брони: -9,30 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
285,05
Экономия при брони: -9,53 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
269,10
Экономия при брони: -4,90 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
179,10 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
286,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
179,10 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
277,62
Экономия при брони: -22,42 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
283,94
Экономия при брони: -22,77 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
179,10 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
287,25
Экономия при брони: -18,63 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
179,10 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
286,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
179,10 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
286,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
179,10 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
286,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
179,10 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
286,50 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
179,10 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
278,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
179,10 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
286,50 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
264,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
286,50 грн
Народная аптека
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
179,10 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
274,51
Экономия при брони: -4,51 грн