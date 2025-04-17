Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 52 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
279,60
Экономия при брони: -3,10 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
271,15
Экономия при брони: -8,13 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
280,60
Экономия при брони: -4,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
186,53
Экономия при брони: -12,40 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
266,60 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
182,50
Экономия при брони: -2,40 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
266,90
Экономия при брони: -2,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
286,50
Экономия при брони: -10,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
287,34
Экономия при брони: -21,98 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
294,74
Экономия при брони: -25,63 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,00
Экономия при брони: -0,90 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
266,90
Экономия при брони: -2,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
286,50
Экономия при брони: -10,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
186,86
Экономия при брони: -7,76 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
276,74
Экономия при брони: -10,16 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
296,90
Экономия при брони: -27,63 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
182,50
Экономия при брони: -2,40 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
280,60
Экономия при брони: -4,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
266,60 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
283,22
Экономия при брони: -17,11 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
290,45
Экономия при брони: -21,18 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
266,60 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
266,60 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
266,60 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,30
Экономия при брони: -7,27 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
298,08
Экономия при брони: -10,52 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International