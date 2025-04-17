Винница (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
266,60 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
304,39
Экономия при брони: -35,47 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90
Экономия при брони: -3,10 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
279,60
Экономия при брони: -2,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90
Экономия при брони: -3,10 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
266,60 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
304,82
Экономия при брони: -35,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
279,60
Экономия при брони: -2,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
281,45
Экономия при брони: -19,97 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
299,24
Экономия при брони: -25,45 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70
Экономия при брони: -2,30 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
286,50
Экономия при брони: -9,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
295,95
Экономия при брони: -26,58 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
181,70 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90
Экономия при брони: -3,10 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
286,50
Экономия при брони: -9,60 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90
Экономия при брони: -3,10 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
279,60
Экономия при брони: -2,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International