Одесса (адрес не указан)
Доступно в 223 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
179,20 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
280,84
Экономия при брони: -14,76 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
296,98
Экономия при брони: -11,43 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
179,20 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
298,73
Экономия при брони: -13,18 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
179,20 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
279,10
Экономия при брони: -0,30 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
179,20 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
286,50 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
179,20 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
286,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
179,20 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
286,50 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
179,20 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
286,50
Экономия при брони: -7,70 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
179,20 грн
Цефикс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон №1
Pharma International
267,90 грн
Цефикс капсулы 400 мг №5
Pharma International
286,50 грн