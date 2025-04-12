Пресартан® (Presartan)
Пресартан инструкция по применению
Состав
Лозартан калий..................................................... 50 мг
Лозартан калий - 50 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Лозартан — синтетический антагонист рецепторов ангиотензина II (типа АТ1) для перорального применения. Ангиотензин II — мощный вазоконстриктор — является активным гормоном ренин-ангиотензиновой системы и одним из важнейших факторов патофизиологии АГ. Ангиотензин II связывается с рецептором АТ1, который найден во многих тканях (например в гладких мышцах сосудов, надпочечниках, почках и сердце), определяя ряд важных биологических эффектов, в том числе вазоконстрикцию и высвобождение альдостерона. Ангиотензин II также стимулирует пролиферацию гладкомышечных клеток.
Лозартан селективно связывается с рецептором АТ1. В условиях in vitro и in vivo лозартан и его фармакологически активный метаболит карбоксильная кислота (Е3174) блокируют все физиологически весомые влияния ангиотензина II, независимо от источника или пути синтеза.
Лозартан не связывается и не блокирует другие рецепторы гормонов или ионные каналы. Более того, лозартан не угнетает АПФ (кининазу II) — фермент, способствующий распаду брадикинина. В результате эффекты, непосредственно не связанные с блокадой рецептора АТ1, такие как усиление влияний, медиатором которых является брадикинин, не ассоциированы с применением лозартана.
При применении лозартана устранение негативной обратимой реакции ангиотензина II на секрецию ренина приводит к повышению активности ренина в плазме крови. Такое повышение активности приводит к росту ангиотензина II в плазме крови. Хотя происходит такой рост, антигипертензивная активность и угнетение концентрации альдостерона в плазме крови сохраняются, что свидетельствует об эффективной блокаде рецепторов ангиотензина II. После отмены лозартана активность ренина в плазме крови и показатели уровня ангиотензина II в течение 3 дней возвращаются к исходным значениям.
Как лозартан, так и его основной метаболит, имеют более высокое сродство к АТ1-рецепторам, чем АТ2. Активный метаболит в 10–40 раз активнее, чем лозартан.
Применение лозартана позволяет уменьшить общее количество летальных случаев всследствие сердечно-сосудистых причин, инсульта и инфаркта миокарда у больных АГ с гипертрофией левого желудочка, обеспечивает защиту почек у больных сахарным диабетом II типа с протеинурией.
Фармакокинетика. Абсорбция. После перорального приема лозартан хорошо всасывается. и подвергается метаболизму первого прохождения через печень с образованием активного метаболита карбоксильной кислоты и других неактивных метаболитов. Системная биодоступность при применении таблеток лозартана составляет около 33%. Средние Cmax лозартана и его активнгого метаболита достигаются в течение 1 и 3–4 ч, соответственно.
Распределение. Более 99% лозартана и его активного метаболита связываются с белками плазмы крови, преимущественно с альбумином. Объем распределения лозартана составляет 34 л.
Биотрансформация. Примерно 14% лозартана при в/в введении или при пероралльном применении превращается в его активный метаболит. После в/в и перорального применения 14С-меченного лозартана калия, радиоактивность в циркулирующей крови, как правило, связана с наличием в ней лозартана и его метаболита. Минимальное преобразование лозартана в его активный метаболит наблюдалось приблизительно в 1% случаев. Кроме активного метаболита, образуется также и неактивный метаболит.
Выведение. Плазменный клиренс лозартана и его активного метаболита составляет около 600 и 50 мл/мин соответственно. Почечный клиренс лозартана и его активного метаболита составляет около 74 и 26 мл/мин соответственно. После перорального применения лозартана почти 4% дозы выводится с мочой в неизмененном виде и примерно 6%^дозы — с мочой в виде активного метаболита. Фармакокинетические свойства лозартана и его активного метаболита являются линейными при пероральном применении лозартана калия в дозах до 200 мг.
После перорального применения концентрации в плазме крови лозартана и его активного метаболита снижаются полиэкспоненциально, с конечным Т½ 2 и 6–9 ч соответственно. После перорального применения 14С-меченного лозартана около 35% радиоактивности экскретируется с мочой, а 58% — м с калом.
Фармакокинетика у отдельных групп пациентов
Пациенты пожилого возраста. У пациентов пожилого возраста с АГ концентрации лозартана и его активного метаболита в плазме крови существенно не отличаются от таковых у пациентов молодого возраста с АГ.
Пол. Концентрации лозартана в плазме крови были в 2 раза выше у женщин с АГ по сравнению с мужчинами. Концентрации активного метаболита у мужчин и женщин не различались.
Нарушение функции печени и почек. При приеме внутрь пациентам с легким и умеренным алкогольным циррозом печени концентрации лозартана и его активного метаболита в плазме крови оказывались соответственно в 1,7–5 раз больше, чем у добровольцев мужского пола молодого возраста.
Концентрации лозартана в плазме крови у пациентов с клиренсом креатинина выше 10 мл/мин не отличались от таких у лиц с неизмененной функцией почек. При сравнении AUC у пациентов с нормальной функцией почек AUC лозартана у больных, находящихся на гемодиализе, оказалась примерно в 2 раза больше. Концентрации активного метаболита в плазме крови не изменяются у пациентов с нарушением функции почек или больных, находящихся на гемодиализе. Лозартан и его активный метаболит не могут быть удалены с помощью гемодиализа.
Фармакокинетика у детей. Активный метаболит лозартана образовывается у пациентов всех возрастных групп. Результаты указывают на аналогичные показатели фармакокинетики лозартана после перорального применения у новорожденных и детей в возрасте до 2 лет, детей дошкольного, школьного возраста и у подростков. Фармакокинетические показатели метаболита отличались более в зависимости от возрастной группы. У детей дошкольного возраста и подростков такие различия были статистически значимыми. Экспозиция у новорожденных и детей в возрасте до 2 лет была сравнительно высокой.
Показания Пресартан
для лечения эссенциальной гипертензии у взрослых, а также у детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет.
Для лечения заболевания почек у взрослых пациентов с АГ и сахарным диабетом II типа с протеинурией ≥0,5 г/сут — как часть антигипертензивной терапии.
Для лечения хронической сердечной недостаточности (у пациентов в возрасте от 60 лет), когда применение ингибиторов АПФ считается невозможным из-за несовместимости, особенно при кашле или противопоказано. Пациентов с сердечной недостаточностью, состояние которых стабилизировалось при применении ингибитора АПФ, не следует переводить на лечение лозартаном. У пациента фракция выброса левого желудочка должна составлять ≤40%, состояние должно быть клинически стабильным, также пациенту следует соблюдать установленный режим лечения по хронической сердечной недостаточности.
Снижение риска развития инсульта у взрослых пациентов с АГ и гипертрофией левого желудочка, что подтверждено ЭКГ.
Применение Пресартан
препарат можно принимать независимо от приема пищи, запивая 1 стаканом воды.
АГ. Обычно начальная и поддерживающая доза для большинства больных составляет 50^мг 1 раз в сутки. Максимальный антигипертензивный эффект достигается через 3–6 нед после начала лечения. Для некоторых пациентов может быть полезным повышение дозы до 100^мг 1 раз в сутки (утром).
Препарат можно принимать одновременно с другими антигипертензивными препаратами, особенно диуретиками (например гидрохлоротиазидом).
Пациенты с АГ и сахарным диабетом II типа с протеинурией ≥0,5 г/сут.. Обычно начальная доза составляет 50 мг 1^раз в сутки. Дозу можно повысить до 100 мг 1 раз в сутки в зависимости от показателей АД через 1 мес после начала лечения. Лозартан можно применять одновременно с другими антигипертензивными препаратами (например диуретиками, блокаторами кальциевых каналов, блокаторами α- или β-адренорецепторов и препаратами центрального действия), а также с инсулином и другими гипогликемическими препаратами, которые широко применяются (например препаратами сульфонилмочевины, глитазона и ингибиторами глюкозидазы).
Сердечная недостаточность. Обычно начальная доза лозартана для пациентов с хронической сердечной недостаточностью составляет 12,5 мг 1 раз в сутки. Как правило, доза титруется с недельным интервалом (то есть 12,5; 25; 50 мг/сут) до обычной поддерживающей дозы 50 мг 1 раз в сутки в зависимости от индивидуальной переносимости.
Снижение риска возникновения инсульта у пациентов с АГ и гипертрофией левого желудочка, подтвержденной на ЭКГ. Обычно начальная доза составляет 50^мг лозартана 1 раз в сутки. В зависимости от реакции пациента на лечение к терапевтической схеме необходимо добавить в низкой дозе и/или повысить дозу лозартана до 100 мг 1 раз в сутки.
Отдельные группы пациентов.
Применение у пациентов со сниженным ОЦК. Пациентам со сниженным ОЦК (например принимающим диуретики в высоких дозах) начинать терапию необходимо с дозы 25 мг 1 раз в сутки.
Применение у пациентов с почечной недостаточностью или у лиц, находящихся на гемодиализе. При назначении лозартана пациентам с нарушением функции почек, а также пациентам, которым проводят гемодиализ, начальная коррекция дозы не требуется.
Применение у пациентов с нарушением функции печени. Для пациентов с нарушением функции печени в анамнезе следует рассмотреть вопрос о назначении препарата в более низкой дозе. Нет опыта лечения пациентов с тяжелыми нарушениями функции печени, поэтому лозартан противопоказан этой группе пациентов.
Применение у детей. Для детей, которые могут глотать таблетки и у которых масса тела >20 и <50 кг, рекомендуемая доза составляет 25 мг 1 раз в сутки в соответствующей лекарственной форме.. В исключительных случаях дозу можно увеличить до максимальной — 50 мг 1 раз в сутки. Дозу следует корригировать в зависимости от влияния на уровень АД.
У пациентов с массой тела >50 кг обычно разовая доза составляет 50 мг 1 раз в сутки. В исключительных случаях дозу можно повысить до максимальной — 100 мг 1 раз в сутки. Применение доз, превышающих 1,4 мг/кг (или 100 мг) в сутки, у детей не изучалось.
Применение у пациентов пожилого возраста. Как правило, нет необходимости в коррекции начальной дозы для пациентов пожилого возраста, хотя следует учитывать возможное назначение препарата в начальной дозе 25 мг пациентам возрасте старше 75 лет.
Дети. Безопасность и эффективность препарата у детей в возрасте до 6 лет не установлены.
Препарат не рекомендуется применять у детей со СКФ <30 мл/мин/1,73 м2
Лозартан также не рекомендуется для применения у детей с нарушением функции печени.
Противопоказания
гиперчувствительность к действующему веществу или любому из вспомогательных веществ препарата.
Тяжелые нарушения функции печени.
Беременность или планирование берменности (см. Применение в период беременности и кормления грудью).
Детский возраст до 6 лет.
Одновременное применение с алискиреном у пациентов с сахарным диабетом или нарушением функции почек (скорость клубочковой фильтрации (СКФ) <60 мл/мин/1,73 м2).
Побочные эффекты
наиболее частым нежелательной реакцией являлось головокружение.
Со стороны нервной системы: головокружение, вертиго, сонливость, головная боль, бессоница, мышечные судороги, парестезии, мигрень, дисгевзия.
Со стороны сердца: ощущение сердцебиения, дозозависимый ортостатический эффект, пальпитация, стенокардия, тахикардия, синкопе, фибрилляция предсердий, инсульт.
Со стороны сосудистой системы: симптоматическая гипотензия, особенно у пациентов с внутрисосудистой дегидратацией (например, при тяжелой сердечной недостаточности или при лечении диуретиками в высоких дозах), артериальная гипотензия, включая ортостатическую гипотензию, тахикардия.
Со стороны пищеварительного тракта: абдоминальная боль, диспепсия, запор, диарея, тошнота, рвота, панкреатит, гепатит, нарушение функции печени.
Со стороны респираторной системы: кашель, насморк, синусит, фарингит, инфекция верхних дыхательных путей, диспноэ.
Общее состояние: астения, слабость, отеки, гриппоподобные симптомы, недомогание.
Со стороны органов слуха и лабиринта: вертиго, звон в ушах.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: крапивница, зуд, сыпь, фоточувствительность, эритродермия.
Со стороны крови и лимфатической системы: анемия, тромбоцитопения.
Со стороны скелетно-мышечной системы и соединительной ткани: боль в спине, миалгия, артралгия, рабдомиолиз, мышечные судороги.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: инфекции мочевыводящих путей; в результате ингибирования РААС — изменения функции почек, включая почечную недостаточность у пациентов группы риска (могут быть обратимыми при прекращении терапии).
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности (анафилактические реакции, ангионевротический отек, включая отек гортани и голосовой щели, что приводит к обструкции дыхательных путей, и/или отеки лица, губ, глотки и/или язык) — у некоторых пациентов в анамнезе наблюдался ангионевротический отек, связанный с применением других препаратов, в том числе ингибиторов АПФ; васкулит, включая пурпуру Шенляйна-Геноха.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: эректильная дисфункция/импотенция.
Психические расстройства: депрессия.
Лабораторные показатели: повышение уровня АлАТ, гиперкалиемия (часто у пациентов, получающих дозу 150 мг вместо 50 мг; у пациентов с сахарным диабетом II типа), гипогликемия, гипонатриемия, повышение уровня мочевины крови, креатинина в сыворотке крови.\
Изменения стандартных лабораторных показателей редко были связаны с применением таблеток лозартана. Уровень АлАТ повышался редко и обычно нормализовался после прекращения применения препарата. Гиперкалиемия (уровень калия в сыворотке крови >5,5 ммоль/л) наблюдалась у 1,5% пациентов с АГ.
Дети. Профиль побочных реакций у детей аналогичен профилю у взрослых пациентов. Данные о побочных реакциях у детей ограничены.
Особые указания
гиперчувствительность.
Ангионевротический отек. Следует часто контролировать состояние здоровья пациентов с ангионевротическим отеком (отек лица, губ, горла и/или языка) в анамнезе.
Артериальная гипотензия и водно-электролитный дисбаланс. Симптоматическая артериальная гипотензия, особенно после применения первой дозы препарата или после повышения дозы, может возникать у пациентов с пониженным ОЦК или дефицитом натрия, вызванными применением мощных диуретиков, диетическим ограничением потребления поваренной соли, диареей или рвотой. Такие состояния требуют коррекции перед началом лечения лозартаном или снижения начальной дозы препарата (см. ПРИМЕНЕНИЕ). Эти рекомендации касаются также детей в возрасте от 6 до 18 лет.
Электролитный дисбаланс. Электролитный дисбаланс часто отмечается у пациентов с нарушением функции почек (с сахарным диабетом или без него), что следует принимать во внимание. У пациентов с сахарным диабетом II типа и с нефропатией частота возникновения гиперкалиемии была выше при лечении лозартаном по сравнению с группой плацебо. Поэтому следует регулярно контролировать концентрацию калия в плазме крови и показатели клиренса креатинина, особенно у пациентов с сердечной недостаточностью и клиренсом креатинина 30–50 мл/мин.
Не рекомендуется одновременное применение лозартана и калийсберегающих диуретиков, добавок калия и его соли, содержащие калий.
Нарушение функции печени. Учитывая фармакокинетические данные, указывающие на существенное повышение концентрации лозартана в плазме крови больных циррозом печени, следует рассмотреть вопрос о снижении дозы для пациентов с наличием в анамнезе нарушений функции печени. Нет опыта терапевтического применения лозартана у больных с тяжелыми нарушениями функции печени.
Лозартан не рекомендован для применения у детей с нарушениями функции печени.
Нарушение функции почек. Сообщалось о возникновении изменений функции почек, включая почечную недостаточность, которые связывали с угнетением РААС (особенно у пациентов с зависимостью функции почек от РААС, то есть пациентов с тяжелыми нарушениями функции сердца или с уже имеющимися нарушениями функции почек). Препараты, влияющие на РААС, могут вызывать повышение уровней мочевины и креатинина в плазме крови у больных с двусторонним стенозом почечных артерий или стенозом артерии единственной почки. Эти изменения функции почек могут быть обратимыми после прекращения терапии. Лозартан следует с осторожностью применять у пациентов с двусторонним стенозом почечных артерий или стенозом артерии единственной почки.
Применение у детей с нарушениями функции почек. Препарат не рекомендуется к применению у детей со СКФ <30 мл/мин/1,73 м2, поскольку нет соответствующих данных по применению.
В течение периода применения лозартана следует регулярно контролировать функцию почек, поскольку возможно ее ухудшение. Особенно это касается ситуаций, когда лозартан применяют при наличии других патологических состояний (лихорадки, дегидратации), которые могут влиять на функцию почек.
Одновременное применение лозартана и ингибиторов АПФ ухудшает функцию почек, поэтому такая комбинация не рекомендуется.
Трансплантация почки. Нет опыта относительно безопасности применения препарата у пациентов, которым недавно проведена трансплантация почки.
Первичный гиперальдостеронизм. У пациентов с первичным гиперальдостеронизмом, как правило, не наблюдается эффекта при применении антигипертензивных препаратов, действующих путем угнетения РААС. Поэтому лозартан не рекомендуется этой группе пациентов.
Заболевания коронарных артерий и цереброваскулярные заболевания. Как и при применении других антигипертензивных препаратов, чрезмерное снижение АД у пациентов с ишемическими заболеваниями коронарных артерий и цереброваскулярными заболеваниями может привести к развитию инфаркта миокарда или инсульта.
Сердечная недостаточность. При применении препаратов, влияющих на РААС, у пациентов с сердечной недостаточностью с нарушением функции почек или без него существует риск развития тяжелой артериальной гипотензии и (часто острого) нарушения функции почек. Нет достаточного терапевтического опыта применения лозартана у больных с сердечной недостаточностью и сопутствующим тяжелым нарушением функции почек, тяжелой сердечной недостаточностью (класс IV по классификации Нью-Йоркской кардиологической ассоцииации), а также сердечной недостаточностью и симптоматической, опасной для жизни, аритмией. Поэтому лозартан следует применять с осторожностью у такой группы пациентов. Следует с осторожностью одновременно применять комбинацию лозартана с блокаторами β-адренорецепторов.
Стеноз аортального и митрального клапанов, обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия. С особой осторожностью назначают препарат пациентам со стенозом аортального или митрального клапана или обструктивной гипертрофической кардиомиопатией.
Двойная блокада РААС. Имеются данные, что при сочетанном применении ингибиторов АПФ, антагонистов ангиотензина II типа (АРА II) или алискирена повышается риск артериальной гипотензии, гиперкалиемии и нарушения функции почек (в том числе ОПН). В связи с двойной блокадой РААС одновременное применение ингибиторов АПФ, АРА II или алискирена не рекомендуется (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
В случае, когда комбинация этих лекарственных средств считается абсолютно необходимой, лечение должно происходить только под наблюдением врача и при условии частого тщательного контроля функции почек, водно-элетролитного баланса и АД.
Ингибиторы АПФ и АРА II не следует применять одновременно пациентам с диабетической нефропатией.
Другие предупреждения. Как установлено относительно ингибиторов АПФ, лозартан и другие антагонисты ангиотензина менее эффективны у пациентов негроидной расы, чем у других пациентов, возможно, из-за низкой активности ренина у пациентов с АГ, которые являются представителями негроидной расы.
Этот препарат содержит натрия крахмалгликолят (тип А). Следует соблюдать осторожность при применении пациентам, соблюдающим диету с контролем содержания натрия.
Также препарат содержит пропиленгликоль, который может вызвать симптомы, напоминающие таковые, которые возникают при употреблении алкоголя.
Применение в период беременности и кормления грудью.
Беременность. Препарат противопоказан беременным или планирующим забеременеть женщинам. Если во время лечения этим препаратом подтверждается беременность, его применение необходимо немедленно прекратить и заменить другим препаратом, разрешенным к применению у беременных.
Эпидемиологические данные относительно риска тератогенного влияния вследствие применения ингибиторов АПФ в течение I триместра беременности не убедительны; однако небольшое повышение риска исключить нельзя. Поскольку отсутствуют контролируемые эпидемиологические данные относительно риска при применении АРА II, подобные риски могут существовать и для этого класса препаратов. Известно, что применение АРА II в течение II и III триместров индуцирует фетотоксичность (снижение функции почек, олигогидрамнион, задержка оссификации костей черепа) и неонатальную токсичность (почечная недостаточность, артериальная гипотензия, гиперкалиемия).
Если в течение II триместра беременности применяли АРА II, рекомендуется провести ультразвуковое обследование для проверки функции почек и состояния костей черепа.
Состояние новорожденных, матери которых применяли АРА II, следует регулярно осуществлять контроль развития артериальной гипотензии.
Кормление грудью. Применение лозартана в период кормления грудью противопоказано. Рекомендуется альтерантивное лечение препаратами с лучше изученным профилем безопасности.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Нет данных относительно влияния препарата на способность управлять транспортным средством или работать со сложной техникой.
Однако следует помнить про возможность развития таких побочных реакций как головокружение и сонлливость, особенно в начале лечения и при повышении дозы препарата.
Взаимодействия
другие антигипертензивные препараты могут усиливать гипотензивный эффект лозартана.
Одновременное применение с другими препаратами, способными индуцировать такую побочную реакцию, как артериальная гипотензия (трициклические антидепрессанты, антипсихотические средства, баклофен и амифостин) повышает риск артериальной гипотензии.
Лозартан метаболизируется преимущественно с участием системы цитохрома P450 (CYP) 2C9 с образованием активного метаболита в виде карбоксильной кислоты. Установлено, что флуконазол (ингибитор CYP 2C9) снижает экспозицию активного метаболита примерно на 50%. Одновременное применение лозартана и рифампицина (индуктора ферментов метаболизма) приводит к снижению на 40% концентрации активного метаболита в плазме крови. Клиническое значение этого эффекта неизвестно. Нет различий в экспозиции при одновременном применении лозартана и флувастатина (слабого ингибитора CYP 2C9).
Одновременное применение препаратов, задерживающих калий в организме (например калийсберегающие диуретики: спиронолактон, триамтерен, амилорид) или повышающих уровень калия (например гепарин), добавок или заменителей соли с калием, может привести к повышению уровня калия в плазме крови. Одновременное применение таких средств не рекомендуется.
Об обратимом повышении концентрации лития в плазме крови и возникновении токсических проявлений сообщалось при одновременном применении лития с ингибиторами АПФ. Также очень редко сообщалось о таких проявлениях при применении АРА II.
Одновременное лечение препаратами лития и лозартаном следует проводить с осторожностью. Если применение такой комбинации считается необходимым, рекомендуется проверять уровень лития в плазме крови в течение комбинированного лечения.
При одновременном применении АРА II и НПВП (например селективных ингибиторов ЦОГ-2, ацетилсалициловой кислоты в дозах, оказывающих противовоспалительное действие, неселективных НПВП) может ослабляться антигипертензивный эффект. Одновременное применение АРА II или диуретиков с НПВП может приводить к повышению риска нарушений функции почек, включая возможное развитие ОПН, а также повышению уровня калия в сыворотке крови, особенно у пациентов с имеющимся нарушением функции почек. Такую комбинацию следует назначать с осторожностью, особенно больным пожилого возраста. Пациентам следует проводить соответствующую дегидратацию, также следует рассмотреть вопросы мониторинга функции почек после начала одновременного применения препаратов и периодически в процессе лечения. При двойной блокаде лекарственными средствами (например, добавление ингибитора АПФ к терапии АРА II) необходимо проводить тщательное наблюдение за функцией почек и при необходимости ограничить сопутствующий прием препаратов. Некоторые исследования показали, что у пациентов с атеросклерозом, сердечной недостаточностью или сахарным диабетом с повреждением нервных окончаний двойная блокада РААС вызывает более высокую частоту артериальной гипотензии, обморока, гиперкалиемии и изменения функции почек. (в т.ч. ОПН) по сравнению с таковой при применении одного средства, блокирующего РААС.
Передозировка
симптомы интоксикации. Сообщения о случаях передозировки препаратом отсутствуют. В зависимости от величины передозировки возможна артериальная гипотензия, тахикардия, брадикардия.
Лечение интоксикации. Лечение зависит от продолжительности времени, прошедшего после приема препарата, а также от характера и тяжести симптомов.
В первую очередь следует стабилизировать функции сердечно-сосудистой системы. После перорального приема препарата показано применение активированного угля в соответствующей дозе. В дальнейшем следует часто контролировать основные показатели жизнедеятельности организма и корректировать их по мере необходимости. Лосартан и активные метаболиты не удаляются с помощью гемодиализа.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.