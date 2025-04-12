гиперчувствительность .

Ангионевротический отек. Следует часто контролировать состояние здоровья пациентов с ангионевротическим отеком (отек лица, губ, горла и/или языка) в анамнезе.

Артериальная гипотензия и водно-электролитный дисбаланс . Симптоматическая артериальная гипотензия, особенно после применения первой дозы препарата или после повышения дозы, может возникать у пациентов с пониженным ОЦК или дефицитом натрия, вызванными применением мощных диуретиков, диетическим ограничением потребления поваренной соли, диареей или рвотой. Такие состояния требуют коррекции перед началом лечения лозартаном или снижения начальной дозы препарата (см. ПРИМЕНЕНИЕ). Эти рекомендации касаются также детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Электролитный дисбаланс . Электролитный дисбаланс часто отмечается у пациентов с нарушением функции почек (с сахарным диабетом или без него), что следует принимать во внимание. У пациентов с сахарным диабетом II типа и с нефропатией частота возникновения гиперкалиемии была выше при лечении лозартаном по сравнению с группой плацебо. Поэтому следует регулярно контролировать концентрацию калия в плазме крови и показатели клиренса креатинина, особенно у пациентов с сердечной недостаточностью и клиренсом креатинина 30–50 мл/мин.

Не рекомендуется одновременное применение лозартана и калийсберегающих диуретиков, добавок калия и его соли, содержащие калий.

Нарушение функции печени . Учитывая фармакокинетические данные, указывающие на существенное повышение концентрации лозартана в плазме крови больных циррозом печени, следует рассмотреть вопрос о снижении дозы для пациентов с наличием в анамнезе нарушений функции печени. Нет опыта терапевтического применения лозартана у больных с тяжелыми нарушениями функции печени.

Лозартан не рекомендован для применения у детей с нарушениями функции печени.

Нарушение функции почек . Сообщалось о возникновении изменений функции почек, включая почечную недостаточность, которые связывали с угнетением РААС (особенно у пациентов с зависимостью функции почек от РААС, то есть пациентов с тяжелыми нарушениями функции сердца или с уже имеющимися нарушениями функции почек). Препараты, влияющие на РААС, могут вызывать повышение уровней мочевины и креатинина в плазме крови у больных с двусторонним стенозом почечных артерий или стенозом артерии единственной почки. Эти изменения функции почек могут быть обратимыми после прекращения терапии. Лозартан следует с осторожностью применять у пациентов с двусторонним стенозом почечных артерий или стенозом артерии единственной почки.

Применение у детей с нарушениями функции почек . Препарат не рекомендуется к применению у детей со СКФ <30 мл/мин/1,73 м2, поскольку нет соответствующих данных по применению.

В течение периода применения лозартана следует регулярно контролировать функцию почек, поскольку возможно ее ухудшение. Особенно это касается ситуаций, когда лозартан применяют при наличии других патологических состояний (лихорадки, дегидратации), которые могут влиять на функцию почек.

Одновременное применение лозартана и ингибиторов АПФ ухудшает функцию почек, поэтому такая комбинация не рекомендуется.

Трансплантация почки . Нет опыта относительно безопасности применения препарата у пациентов, которым недавно проведена трансплантация почки.

Первичный гиперальдостеронизм . У пациентов с первичным гиперальдостеронизмом, как правило, не наблюдается эффекта при применении антигипертензивных препаратов, действующих путем угнетения РААС. Поэтому лозартан не рекомендуется этой группе пациентов.

Заболевания коронарных артерий и цереброваскулярные заболевания . Как и при применении других антигипертензивных препаратов, чрезмерное снижение АД у пациентов с ишемическими заболеваниями коронарных артерий и цереброваскулярными заболеваниями может привести к развитию инфаркта миокарда или инсульта.

Сердечная недостаточность . При применении препаратов, влияющих на РААС, у пациентов с сердечной недостаточностью с нарушением функции почек или без него существует риск развития тяжелой артериальной гипотензии и (часто острого) нарушения функции почек. Нет достаточного терапевтического опыта применения лозартана у больных с сердечной недостаточностью и сопутствующим тяжелым нарушением функции почек, тяжелой сердечной недостаточностью (класс IV по классификации Нью-Йоркской кардиологической ассоцииации), а также сердечной недостаточностью и симптоматической, опасной для жизни, аритмией. Поэтому лозартан следует применять с осторожностью у такой группы пациентов. Следует с осторожностью одновременно применять комбинацию лозартана с блокаторами β-адренорецепторов.

Стеноз аортального и митрального клапанов, обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия . С особой осторожностью назначают препарат пациентам со стенозом аортального или митрального клапана или обструктивной гипертрофической кардиомиопатией.

Двойная блокада РААС . Имеются данные, что при сочетанном применении ингибиторов АПФ, антагонистов ангиотензина II типа (АРА II) или алискирена повышается риск артериальной гипотензии, гиперкалиемии и нарушения функции почек (в том числе ОПН). В связи с двойной блокадой РААС одновременное применение ингибиторов АПФ, АРА II или алискирена не рекомендуется (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

В случае, когда комбинация этих лекарственных средств считается абсолютно необходимой, лечение должно происходить только под наблюдением врача и при условии частого тщательного контроля функции почек, водно-элетролитного баланса и АД.

Ингибиторы АПФ и АРА II не следует применять одновременно пациентам с диабетической нефропатией.

Другие предупреждения . Как установлено относительно ингибиторов АПФ, лозартан и другие антагонисты ангиотензина менее эффективны у пациентов негроидной расы, чем у других пациентов, возможно, из-за низкой активности ренина у пациентов с АГ, которые являются представителями негроидной расы.

Этот препарат содержит натрия крахмалгликолят (тип А). Следует соблюдать осторожность при применении пациентам, соблюдающим диету с контролем содержания натрия.

Также препарат содержит пропиленгликоль, который может вызвать симптомы, напоминающие таковые, которые возникают при употреблении алкоголя.

Применение в период беременности и кормления грудью.

Беременность. Препарат противопоказан беременным или планирующим забеременеть женщинам. Если во время лечения этим препаратом подтверждается беременность, его применение необходимо немедленно прекратить и заменить другим препаратом, разрешенным к применению у беременных.

Эпидемиологические данные относительно риска тератогенного влияния вследствие применения ингибиторов АПФ в течение I триместра беременности не убедительны; однако небольшое повышение риска исключить нельзя. Поскольку отсутствуют контролируемые эпидемиологические данные относительно риска при применении АРА II, подобные риски могут существовать и для этого класса препаратов. Известно, что применение АРА II в течение II и III триместров индуцирует фетотоксичность (снижение функции почек, олигогидрамнион, задержка оссификации костей черепа) и неонатальную токсичность (почечная недостаточность, артериальная гипотензия, гиперкалиемия).

Если в течение II триместра беременности применяли АРА II, рекомендуется провести ультразвуковое обследование для проверки функции почек и состояния костей черепа.

Состояние новорожденных, матери которых применяли АРА II, следует регулярно осуществлять контроль развития артериальной гипотензии.

Кормление грудью. Применение лозартана в период кормления грудью противопоказано. Рекомендуется альтерантивное лечение препаратами с лучше изученным профилем безопасности.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Нет данных относительно влияния препарата на способность управлять транспортным средством или работать со сложной техникой.

Однако следует помнить про возможность развития таких побочных реакций как головокружение и сонлливость, особенно в начале лечения и при повышении дозы препарата.