фармакодинамика. Лозартан — синтетический антагонист рецепторов ангиотензина II (типа АТ 1 ) для перорального применения. Ангиотензин II — мощный вазоконстриктор — является активным гормоном ренин-ангиотензиновой системы и одним из важнейших факторов патофизиологии АГ. Ангиотензин II связывается с рецептором АТ 1 , который найден во многих тканях (например в гладких мышцах сосудов, надпочечниках, почках и сердце), определяя ряд важных биологических эффектов, в том числе вазоконстрикцию и высвобождение альдостерона. Ангиотензин II также стимулирует пролиферацию гладкомышечных клеток.

Лозартан селективно связывается с рецептором АТ 1 . В условиях in vitro и in vivo лозартан и его фармакологически активный метаболит карбоксильная кислота (Е3174) блокируют все физиологически весомые влияния ангиотензина II, независимо от источника или пути синтеза.

Лозартан не связывается и не блокирует другие рецепторы гормонов или ионные каналы. Более того, лозартан не угнетает АПФ (кининазу II) — фермент, способствующий распаду брадикинина. В результате эффекты, непосредственно не связанные с блокадой рецептора АТ 1 , такие как усиление влияний, медиатором которых является брадикинин, не ассоциированы с применением лозартана.

При применении лозартана устранение негативной обратимой реакции ангиотензина II на секрецию ренина приводит к повышению активности ренина в плазме крови. Такое повышение активности приводит к росту ангиотензина II в плазме крови. Хотя происходит такой рост, антигипертензивная активность и угнетение концентрации альдостерона в плазме крови сохраняются, что свидетельствует об эффективной блокаде рецепторов ангиотензина II. После отмены лозартана активность ренина в плазме крови и показатели уровня ангиотензина II в течение 3 дней возвращаются к исходным значениям.

Как лозартан, так и его основной метаболит, имеют более высокое сродство к АТ 1 -рецепторам, чем АТ 2 . Активный метаболит в 10–40 раз активнее, чем лозартан.

Применение лозартана позволяет уменьшить общее количество летальных случаев всследствие сердечно-сосудистых причин, инсульта и инфаркта миокарда у больных АГ с гипертрофией левого желудочка, обеспечивает защиту почек у больных сахарным диабетом II типа с протеинурией.

Фармакокинетика. Абсорбция . После перорального приема лозартан хорошо всасывается. и подвергается метаболизму первого прохождения через печень с образованием активного метаболита карбоксильной кислоты и других неактивных метаболитов. Системная биодоступность при применении таблеток лозартана составляет около 33%. Средние C max лозартана и его активнгого метаболита достигаются в течение 1 и 3–4 ч, соответственно.

Распределение . Более 99% лозартана и его активного метаболита связываются с белками плазмы крови, преимущественно с альбумином. Объем распределения лозартана составляет 34 л.

Биотрансформация . Примерно 14% лозартана при в/в введении или при пероралльном применении превращается в его активный метаболит. После в/в и перорального применения 14С-меченного лозартана калия, радиоактивность в циркулирующей крови, как правило, связана с наличием в ней лозартана и его метаболита. Минимальное преобразование лозартана в его активный метаболит наблюдалось приблизительно в 1% случаев. Кроме активного метаболита, образуется также и неактивный метаболит.

Выведение . Плазменный клиренс лозартана и его активного метаболита составляет около 600 и 50 мл/мин соответственно. Почечный клиренс лозартана и его активного метаболита составляет около 74 и 26 мл/мин соответственно. После перорального применения лозартана почти 4% дозы выводится с мочой в неизмененном виде и примерно 6%^дозы — с мочой в виде активного метаболита. Фармакокинетические свойства лозартана и его активного метаболита являются линейными при пероральном применении лозартана калия в дозах до 200 мг.

После перорального применения концентрации в плазме крови лозартана и его активного метаболита снижаются полиэкспоненциально, с конечным Т ½ 2 и 6–9 ч соответственно. После перорального применения 14С-меченного лозартана около 35% радиоактивности экскретируется с мочой, а 58% — м с калом.

Фармакокинетика у отдельных групп пациентов

Пациенты пожилого возраста. У пациентов пожилого возраста с АГ концентрации лозартана и его активного метаболита в плазме крови существенно не отличаются от таковых у пациентов молодого возраста с АГ.

Пол. Концентрации лозартана в плазме крови были в 2 раза выше у женщин с АГ по сравнению с мужчинами. Концентрации активного метаболита у мужчин и женщин не различались.

Нарушение функции печени и почек. При приеме внутрь пациентам с легким и умеренным алкогольным циррозом печени концентрации лозартана и его активного метаболита в плазме крови оказывались соответственно в 1,7–5 раз больше, чем у добровольцев мужского пола молодого возраста.

Концентрации лозартана в плазме крови у пациентов с клиренсом креатинина выше 10 мл/мин не отличались от таких у лиц с неизмененной функцией почек. При сравнении AUC у пациентов с нормальной функцией почек AUC лозартана у больных, находящихся на гемодиализе, оказалась примерно в 2 раза больше. Концентрации активного метаболита в плазме крови не изменяются у пациентов с нарушением функции почек или больных, находящихся на гемодиализе. Лозартан и его активный метаболит не могут быть удалены с помощью гемодиализа.

Фармакокинетика у детей. Активный метаболит лозартана образовывается у пациентов всех возрастных групп. Результаты указывают на аналогичные показатели фармакокинетики лозартана после перорального применения у новорожденных и детей в возрасте до 2 лет, детей дошкольного, школьного возраста и у подростков. Фармакокинетические показатели метаболита отличались более в зависимости от возрастной группы. У детей дошкольного возраста и подростков такие различия были статистически значимыми. Экспозиция у новорожденных и детей в возрасте до 2 лет была сравнительно высокой.