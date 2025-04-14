Одесса (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
4.8 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
Аптека низких цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 33-А
5.4 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Аптека копейка
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 49
5.9 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
Аптека низких цен
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.6 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Аптека шар@
Одесса, ул. Савельева Артура, 1-А
7.0 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Бажаемо здоровья
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
8.4 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Левитана, 101
9.2 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Аптека низких цен
Одесса, дорога Фонтанская, 58
9.4 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Аптека низких цен
Одесса, ул. Королева Академика, 80
10.4 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
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Бажаемо здоровья
Лиманка, перек. Гранитная / Радужный, 2/26
9.5 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Аптека низких цен
Черноморск, просп. Мира, 31-М
20.7 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Бажаемо здоровья
Черноморск, ул. Защитников Украины, 3-В
20.8 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Аптека низких цен
Черноморск, просп. Мира, 37
21.1 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Бажаемо здоровья
Черноморск, ул. Парковая, 34-А
21.4 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Аптека низких цен
Теплодар, ул. Прокопия Романа, 2
27.8 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
Аптека акс социальная
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 96
94.1 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
108.7 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
64,96
Экономия при брони: -9,46 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Строителей, 18/6
115.0 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Мед-сервис
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
115.4 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA