Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
3.2 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
3.4 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 11
12.4 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 39
14.3 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
30.5 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 37/37
82.5 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 52
84.0 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Усова, 47-А
85.0 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
18,93
Экономия при брони: -0,01 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Баштанка, ул. Полтавская, 1
90.1 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Знаменка, ул. Привокзальная, 5-В
103.2 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
33,04
Экономия при брони: -4,34 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Субботцы, ул. Центральная, 16
104.8 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
33,04
Экономия при брони: -4,34 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Знаменка Вторая, ул. Перспективная, 50
106.8 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
33,04
Экономия при брони: -4,34 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 1-Г
107.8 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10
108.7 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Онуфриевка, ул. Центральная, 10
110.3 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
33,04
Экономия при брони: -4,34 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Непокоренных, 59-А
115.7 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Непокоренных, 26
115.8 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Коопа Абрагама, 4
121.3 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA