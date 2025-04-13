Киев (адрес не указан)
Доступно в 44 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
Подорожник
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
2.0 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
33,04
Экономия при брони: -2,54 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Златоустовская, 55
2.7 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.6 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
Мед-сервис
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
4.4 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
Мед-сервис
Киев, ул. Аболмасова Андрея, 6
4.5 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
Подорожник
Киев, просп. Лобановского, 7/2
5.2 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
33,36
Экономия при брони: -3,16 грн
Мед-сервис
Киев, шоссе Железнодорожное, 57
5.5 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Энтузиастов, 37
5.5 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
Бажаемо здоровья
Киев, бульв. Шамо Игоря, 3
5.6 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Подорожник
Киев, ул. Энтузиастов, 7
5.8 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
37,17
Экономия при брони: -6,97 грн
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Воскресенский, 14
5.9 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Полка Азов, 34
5.9 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
Аптека низких цен
Киев, ул. Телиги Елены, 17
5.9 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Аптека
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 6-Д
5.9 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
Подорожник
Киев, ул. Ольжича Олега, 3
6.0 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
33,04
Экономия при брони: -2,84 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Щусева, 8
6.0 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
Подорожник
Киев, бульв. Бучмы Амвросия, 6-А
6.1 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
33,36
Экономия при брони: -2,86 грн
Мед-сервис
Киев, просп. Тычины Павла, 16/2
6.2 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Ушинского, 23
6.2 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA