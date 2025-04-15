Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 198 аптеках в Запорожье
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
56,84
Экономия при брони: -8,34 грн
Аптеки 24 часа
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
3.6 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Космическая, 96
7.7 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Бажаемо здоровья
Запорожье, ул. Коопа Абрагама, 4
11.9 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
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Аптека интернет цен
Никополь, ул. Электрометаллургов, 52
66.0 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Усова, 47-А
66.3 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
18,93
Экономия при брони: -0,01 грн
Бажаемо здоровья
Никополь, просп. Трубников, 37/37
67.3 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
Не болей
Днепр, ул. Рабочая, 152
67.6 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Аптека низких цен
Днепр, ул. Рабочая, 67
67.6 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Мед-сервис
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
70.2 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Не болей
Днепр, ул. Калиновая, 1
73.3 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Аптека бам
Днепр, ул. Яркая, 19
73.5 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
56,84
Экономия при брони: -8,34 грн
Не болей
Днепр, ул. Калиновая, 40/42
73.9 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Бажаемо здоровья
Днепр, просп. Слобожанский, 111
74.3 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Бажаемо здоровья
Днепр, ул. Янтарная, 79
75.5 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Аптека бам
Самар, ул. Гетманская, 19
86.8 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
79,70
Экономия при брони: -24,20 грн
Мед-сервис
Каменское, просп. Непокоренных, 26
94.4 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Мед-сервис
Каменское, просп. Непокоренных, 59-А
94.4 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Мед-сервис
Шахтерское, ул. Шахтерской Славы, 22
107.1 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA