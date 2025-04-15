Киев
Пресартан® (Presartan)

Пресартан® (Presartan)

Запорожье (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 198 аптеках в Запорожье
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
56,84
Экономия при брони: -8,34 грн
48,50 грн
Аптеки 24 часа
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
48,72 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
3.6 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
48,71 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Космическая, 96
7.7 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
72,74 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 19:30
Запорожье, ул. Коопа Абрагама, 4
11.9 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
65,98 грн
В городах рядом
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 19:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 52
66.0 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
40,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Усова, 47-А
66.3 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
18,93
Экономия при брони: -0,01 грн
18,91 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 18:45
Никополь, просп. Трубников, 37/37
67.3 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
29,69 грн
Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
67.6 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
48,49 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
67.6 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
24,24 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
70.2 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
72,00 грн
Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 1
73.3 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
72,74 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Яркая, 19
73.5 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
56,84
Экономия при брони: -8,34 грн
48,50 грн
Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 40/42
73.9 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
48,49 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 111
74.3 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
39,85 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Янтарная, 79
75.5 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
72,59 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Самар, ул. Гетманская, 19
86.8 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
79,70
Экономия при брони: -24,20 грн
55,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:30
Каменское, просп. Непокоренных, 26
94.4 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
72,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Каменское, просп. Непокоренных, 59-А
94.4 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
72,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Шахтерское, ул. Шахтерской Славы, 22
107.1 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
72,00 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное