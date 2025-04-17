Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 194 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
56,84
Экономия при брони: -4,14 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
3.1 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
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Аптека твоей родини
Козелец, ул. Лоскота Евгения, 12-Б
65.9 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Подорожник
Борзна, ул. Независимости, 3
83.5 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
11,14
Экономия при брони: -1,56 грн
Подорожник
Лютеж, ул. Освободителей, 56-А
109.9 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
33,36
Экономия при брони: -4,66 грн
Аптекарь
Зазимье, ул. Лесная, 55
112.5 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
Аптекарь
Бровары, ул. Киевская, 316
113.4 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
Аптека бам
Бровары, ул. Петлюры Симона, 22
113.7 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
22,04
Экономия при брони: -1,69 грн
Подорожник
Бровары, ул. Москаленко Сергея, 16
114.9 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
37,17
Экономия при брони: -6,67 грн
Бажаемо здоровья
Вышгород, ул. Днепровская, 1-Б
115.5 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Подорожник
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Г
116.2 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
33,36
Экономия при брони: -4,66 грн
Подорожник
Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-В
121.7 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
41,30
Экономия при брони: -10,90 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
122.0 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Литовский, 4
123.2 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
Аптека бам
Киев, просп. Литовский, 4
123.2 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
33,04
Экономия при брони: -2,64 грн
Фармация
Киев, ул. Героев Полка Азов, 34
123.4 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Воскресенский, 14
123.6 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Миропольская, 19
123.7 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA