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Активные вещества — “Л”ЛОЗАРТАН (LOSARTANUM)

ЛОЗАРТАН (LOSARTANUM) Действующее вещество

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Найдено: 30 препаратов
Лозартан-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 30; Тева Украина
Лозартан-Тева Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 30 Тева Украина
В 1038 аптеках
от 81,20 грн
Цены в аптеках
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 30; KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 30 KRKA d.d. Novo Mesto
В 1024 аптеках
от 187,68 грн
Цены в аптеках
Лозартан-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 30; Тева Украина
Лозартан-Тева Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 30 Тева Украина
В 1022 аптеках
от 46,49 грн
Цены в аптеках
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 90; KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 90 KRKA d.d. Novo Mesto
В 1011 аптеке
от 503,41 грн
Цены в аптеках
Клосарт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, № 100; Кусум
Клосарт® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, № 100 Кусум
В 947 аптеках
от 187,09 грн
Цены в аптеках
Лозартан Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 28; Sandoz
Лозартан Сандоз® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 28 Sandoz
В 884 аптеках
от 49,85 грн
Цены в аптеках
Лозартан-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 90; Тева Украина
Лозартан-Тева Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 90 Тева Украина
В 862 аптеках
от 106,09 грн
Цены в аптеках
Клосарт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, № 84; Кусум
Клосарт® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, № 84 Кусум
В 860 аптеках
от 80,29 грн
Цены в аптеках
Клосарт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, № 30; Кусум
Клосарт® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, № 30 Кусум
В 844 аптеках
от 62,68 грн
Цены в аптеках
Клосарт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, № 28; Кусум
Клосарт® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, № 28 Кусум
В 752 аптеках
от 41,47 грн
Цены в аптеках
Клосарт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, № 90; Кусум
Клосарт® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, № 90 Кусум
В 628 аптеках
от 158,88 грн
Цены в аптеках
Лозап® таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг, блистер, № 90; Санофи-Авентис Украина
Лозап® Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг, блистер, № 90 Санофи-Авентис Украина
В 626 аптеках
от 145,00 грн
Цены в аптеках
Лозап® таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг, блистер, № 90; Санофи-Авентис Украина
Лозап® Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг, блистер, № 90 Санофи-Авентис Украина
В 599 аптеках
от 77,86 грн
Цены в аптеках
Лозартан Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 28; Sandoz
Лозартан Сандоз® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 28 Sandoz
В 565 аптеках
от 25,12 грн
Цены в аптеках
Лориста® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 30; KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 30 KRKA d.d. Novo Mesto
В 499 аптеках
от 202,91 грн
Цены в аптеках
Лозап® таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг, блистер, № 30; Санофи-Авентис Украина
Лозап® Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг, блистер, № 30 Санофи-Авентис Украина
В 497 аптеках
от 54,32 грн
Цены в аптеках
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, № 30; IPCA
Пресартан®-50 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, № 30 IPCA
В 331 аптеке
от 35,67 грн
Цены в аптеках
Клосарт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, № 28; Кусум
Клосарт® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, № 28 Кусум
В 283 аптеках
от 44,46 грн
Цены в аптеках
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 30; IPCA
Пресартан®-100 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 30 IPCA
В 269 аптеках
от 65,98 грн
Цены в аптеках
Лозартан-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, № 30; Тева Украина
Лозартан-Тева Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, № 30 Тева Украина
В 246 аптеках
от 25,16 грн
Цены в аптеках
Лотар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 30; Alkaloid
Лотар® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 30 Alkaloid
В 100 аптеках
от 55,86 грн
Цены в аптеках
Лозап® таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг, блистер, № 30; Санофи-Авентис Украина
Лозап® Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг, блистер, № 30 Санофи-Авентис Украина
В 1 аптеке
от 115,92 грн
Цены в аптеках
Тросан таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30; Aurobindo Pharma
Тросан Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30 Aurobindo Pharma
В 5 аптеках других городов
от 42,50 грн
Цены в других городах
Тросан таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30; Aurobindo Pharma
Тросан Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30 Aurobindo Pharma
В 5 аптеках других городов
от 83,92 грн
Цены в других городах
Сентор® таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг, № 10; Gedeon Richter
Сентор® Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг, № 10 Gedeon Richter
Нет в наличии
Сентор® таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг, № 10; Gedeon Richter
Сентор® Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг, № 10 Gedeon Richter
Нет в наличии
Сентор® таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг, № 30; Gedeon Richter
Сентор® Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг, № 30 Gedeon Richter
Нет в наличии
Сентор® таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг, № 30; Gedeon Richter
Сентор® Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг, № 30 Gedeon Richter
Нет в наличии
Лотар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 30; Alkaloid
Лотар® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 30 Alkaloid
Нет в наличии
Лозартан-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 12,5 мг, блистер, № 30; Тева Украина
Лозартан-Тева Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 12,5 мг, блистер, № 30 Тева Украина
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки п/о .

гипотензивное средство, конкурентный антагонист рецепторов ангиотензина II (типа АТ1). Относится к группе бифениловых тетразолов.

АГ.

обычно начальная и поддерживающая дозы для большинства больных составляет 50 мг; назначают внутрь независимо от приема пищи 1 раз в сутки. Максимальный антигипертензивный эффект достигается через 3–6 нед после начала терапии. У некоторых больных для достижения выраженного эффекта может потребоваться повышение дозы до 100 мг 1 раз в сутки.
При назначении лозартана пациентам c дегидратацией (например получающим диуретики в высоких дозах) начальная доза может составлять 25 мг 1 раз в сутки. Нет необходимости в подборе начальной дозы больным пожилого возраста или пациентам с почечной недостаточностью, включая больных, находящихся на гемодиализе. Пациентам с наличием в анамнезе указаний на заболевание печени можно назначать более низкую, чем обычно, дозу. Лозартан можно назначать одновременно с другими гипотензивными лекарственными средствами.

повышенная чувствительность к лозартану.

головокружение, ортостатические реакции, редко — реакции гиперчувствительности (кожная сыпь, ангионевротический отек, включая отек лица, губ и/или языка), транзиторные гиперкалиемия и повышение активности АлАТ.

у пациентов с дегидратацией (например получающих диуретики в высоких дозах) может возникать симптоматическая гипотензия. Необходимо корригировать данное состояние до назначения лозартана или начинать лечение с более низкой дозы.
Пациентам с указаниями в анамнезе на заболевания печени можно назначать лозартан в более низкой дозе.
Применение препаратов, воздействующих непосредственно на ренин-ангиотензиновую систему, может вызвать дефекты развития или даже гибель плода. При установлении беременности прием лозартана следует немедленно прекратить. Риск для плода возрастает, если пациентка принимает лозартан во II или III триместр беременности.
Следует принять решение о прекращении лечения лозартаном либо о прекращении грудного вскармливания, принимая во внимание важность применения лозартана для матери.
Безопасность и эффективность применения лозартана у детей не установлены.

клинически значимого взаимодействия лозартана с гидрохлоротиазидом, дигоксином, варфарином, циметидином и фенобарбиталом не отмечено.

сведения о передозировке ограничены. Наиболее вероятные проявления передозировки — артериальная гипотензия и тахикардия. Ввиду парасимпатической (вагусной) стимуляции может развиться брадикардия. В случае возникновения симптоматической гипотензии необходимо проводить поддерживающую терапию. Ни лозартан, ни его активный метаболит не выводятся из организма с помощью гемодиализа.