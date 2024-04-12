обычно начальная и поддерживающая дозы для большинства больных составляет 50 мг; назначают внутрь независимо от приема пищи 1 раз в сутки. Максимальный антигипертензивный эффект достигается через 3–6 нед после начала терапии. У некоторых больных для достижения выраженного эффекта может потребоваться повышение дозы до 100 мг 1 раз в сутки.

При назначении лозартана пациентам c дегидратацией (например получающим диуретики в высоких дозах) начальная доза может составлять 25 мг 1 раз в сутки. Нет необходимости в подборе начальной дозы больным пожилого возраста или пациентам с почечной недостаточностью, включая больных, находящихся на гемодиализе. Пациентам с наличием в анамнезе указаний на заболевание печени можно назначать более низкую, чем обычно, дозу. Лозартан можно назначать одновременно с другими гипотензивными лекарственными средствами.