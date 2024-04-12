ЛОЗАРТАН (LOSARTANUM) Действующее вещество
гипотензивное средство, конкурентный антагонист рецепторов ангиотензина II (типа АТ1). Относится к группе бифениловых тетразолов.
АГ.
обычно начальная и поддерживающая дозы для большинства больных составляет 50 мг; назначают внутрь независимо от приема пищи 1 раз в сутки. Максимальный антигипертензивный эффект достигается через 3–6 нед после начала терапии. У некоторых больных для достижения выраженного эффекта может потребоваться повышение дозы до 100 мг 1 раз в сутки.
При назначении лозартана пациентам c дегидратацией (например получающим диуретики в высоких дозах) начальная доза может составлять 25 мг 1 раз в сутки. Нет необходимости в подборе начальной дозы больным пожилого возраста или пациентам с почечной недостаточностью, включая больных, находящихся на гемодиализе. Пациентам с наличием в анамнезе указаний на заболевание печени можно назначать более низкую, чем обычно, дозу. Лозартан можно назначать одновременно с другими гипотензивными лекарственными средствами.
повышенная чувствительность к лозартану.
головокружение, ортостатические реакции, редко — реакции гиперчувствительности (кожная сыпь, ангионевротический отек, включая отек лица, губ и/или языка), транзиторные гиперкалиемия и повышение активности АлАТ.
у пациентов с дегидратацией (например получающих диуретики в высоких дозах) может возникать симптоматическая гипотензия. Необходимо корригировать данное состояние до назначения лозартана или начинать лечение с более низкой дозы.
Пациентам с указаниями в анамнезе на заболевания печени можно назначать лозартан в более низкой дозе.
Применение препаратов, воздействующих непосредственно на ренин-ангиотензиновую систему, может вызвать дефекты развития или даже гибель плода. При установлении беременности прием лозартана следует немедленно прекратить. Риск для плода возрастает, если пациентка принимает лозартан во II или III триместр беременности.
Следует принять решение о прекращении лечения лозартаном либо о прекращении грудного вскармливания, принимая во внимание важность применения лозартана для матери.
Безопасность и эффективность применения лозартана у детей не установлены.
клинически значимого взаимодействия лозартана с гидрохлоротиазидом, дигоксином, варфарином, циметидином и фенобарбиталом не отмечено.
сведения о передозировке ограничены. Наиболее вероятные проявления передозировки — артериальная гипотензия и тахикардия. Ввиду парасимпатической (вагусной) стимуляции может развиться брадикардия. В случае возникновения симптоматической гипотензии необходимо проводить поддерживающую терапию. Ни лозартан, ни его активный метаболит не выводятся из организма с помощью гемодиализа.