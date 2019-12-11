Киев
Производители на букву “I”
IPCA
48 препаратов
48 препаратов
Показать контакты
Полное название
Представительство в Украине
Адрес
01042, Киев, ул. Патриса Лумумбы, 4/6, корпус В, офис 1210
Телефон
(044) 201-02-62
Электронная почта
[email protected]
Факс
(044) 201-02-62
Сортировка:
По популярности
Тенорик™
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
от
174,60
грн
в 759 аптеках
Найти в аптеках
Тенорик™
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12,5 мг блистер №28
IPCA
от
108,56
грн
в 642 аптеках
Найти в аптеках
Дихлор-25
Таблетки 25 мг блистер №30
IPCA
от
60,83
грн
в 322 аптеках
Найти в аптеках
Пресартан®-50
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
от
21,77
грн
в 44 аптеках
Найти в аптеках
Пресартан®-100
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
от
39,45
грн
в 10 аптеках
Найти в аптеках
Теночек®
Таблетки №28
IPCA
от
184,63
грн
в 1 аптеке других городов
Найти в аптеках
Ломфлокс
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
IPCA
от
289,80
грн
в 1 аптеке других городов
Найти в аптеках
Зеродол
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
от
219,00
грн
в 1 аптеке других городов
Найти в аптеках
Нутрифайбер
Порошок контейнер полиэтиленовый 200 г №1
IPCA
Нет в наличии
Найти в аптеках
Иммард
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
IPCA
Нет в наличии
Найти в аптеках
1
2
3
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню