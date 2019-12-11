Киев
Производители на букву “I”

IPCA 48 препаратов

48 препаратов
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Тенорик™
Тенорик™
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
от 174,60 грн
в 759 аптеках
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Тенорик™
Тенорик™
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12,5 мг блистер №28
IPCA
от 108,56 грн
в 642 аптеках
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Дихлор-25
Дихлор-25
Таблетки 25 мг блистер №30
IPCA
от 60,83 грн
в 322 аптеках
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Пресартан®-50
Пресартан®-50
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
от 21,77 грн
в 44 аптеках
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Пресартан®-100
Пресартан®-100
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
от 39,45 грн
в 10 аптеках
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Теночек®
Теночек®
Таблетки №28
IPCA
от 184,63 грн
в 1 аптеке других городов
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Ломфлокс
Ломфлокс
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №5
IPCA
от 289,80 грн
в 1 аптеке других городов
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Зеродол
Зеродол
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
от 219,00 грн
в 1 аптеке других городов
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Нутрифайбер
Нутрифайбер
Порошок контейнер полиэтиленовый 200 г №1
IPCA
Нет в наличии
Иммард
Иммард
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
IPCA
Нет в наличии
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