Винница (адрес не указан)
Доступно в 194 аптеках в Винница
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. 600-летия / Келецкая, 50/49
5.3 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Гнивань, ул. Лесная, 4
19.6 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Одесская, 51
71.6 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
51,95
Экономия при брони: -1,56 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Расковой, 1
75.9 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
78,00
Экономия при брони: -2,34 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Гайсин, ул. 1-го Мая, 32
80.4 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Ладыжин, ул. Строителей, 15
81.8 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Панаса Мирного, 37/3
110.6 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Мирополь, ул. Клубная, 41
112.8 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
56,84
Экономия при брони: -8,34 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 67
113.1 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
56,84
Экономия при брони: -8,34 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Тернопольская, 34-А
113.8 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 17/1
114.1 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
56,84
Экономия при брони: -8,34 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Небесной Сотни, 16
114.2 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Понинка, ул. Победы, 31
125.8 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
33,04
Экономия при брони: -4,34 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Коростышев, ул. Шевченко, 35
126.4 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 78
131.6 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
131.8 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
33,36
Экономия при брони: -4,66 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
131.9 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Барановка, ул. Звягельская, 15
131.9 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
33,04
Экономия при брони: -4,34 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Барановка, ул. Звягельская, 66
132.2 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Белая Церковь, ул. Гончара Олеся, 1-А/42-А
132.4 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 62
133.3 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
33,36
Экономия при брони: -4,66 грн