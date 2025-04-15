Львов (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Львов
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается через 51 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Пульс
Закрыто
Открывается через 51 мин
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
D.s.
Закрыто
Открывается через 51 мин
Львов, ул. Князя Романа, 11
1.3 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 51 мин
Львов, ул. Лычаковская, 71
2.3 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Пульс
Львов, ул. Выговского Ивана, 32
3.9 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Подорожник
Закрыто
Открывается через 51 мин
Львов, ул. Орлика Филиппа, 4
4.0 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
33,36
Экономия при брони: -2,86 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 51 мин
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 25-А
4.1 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
41,30
Экономия при брони: -10,80 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Стрыйская, 103
5.7 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 51 мин
Львов, ул. Величковского, 40
7.3 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
В городах рядом
Подорожник
Давыдов, ул. Промышленая, 50
12.7 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
33,04
Экономия при брони: -4,34 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 51 мин
Пустомыты, ул. Грушевского Михаила, 6
15.8 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
33,04
Экономия при брони: -4,34 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 51 мин
Жовтанцы, ул. Львовская, 13
23.5 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
33,04
Экономия при брони: -4,34 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 51 мин
Комарно, ул. Сечевых Стрельцов, 1
33.3 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
63,92
Экономия при брони: -8,42 грн
Подорожник
Комарно, пл. Франко Ивана, 8
33.3 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
64,96
Экономия при брони: -9,46 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 51 мин
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 65
37.8 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
33,36
Экономия при брони: -4,66 грн
Подорожник
Сосновка, ул. Галицкая, 6
53.3 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
33,04
Экономия при брони: -4,34 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Сосновка, ул. Галицкая, 7
53.4 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
Подорожник
Закрыто
Открывается через 51 мин
Рогатин, ул. Франко Ивана, 1
64.0 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
56,84
Экономия при брони: -8,34 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 51 мин
Рогатин, пл. Роксоланы, 30-А
64.0 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
D.s.
Закрыто
Открывается через 51 мин
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 17
64.6 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA