Харьков (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Харьков
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.6 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
33,36
Экономия при брони: -4,66 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 19
6.7 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
33,36
Экономия при брони: -4,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
7.9 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Магнолия
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Александровский, 103/41
11.1 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Диканька, ул. Медицинская, 42-А
123.6 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
56,84
Экономия при брони: -8,34 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Ивасюка Владимира, 15
128.4 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
128.8 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Вооруженных Сил Украины, 43-Б
142.5 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
56,84
Экономия при брони: -8,34 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Вооруженных Сил Украины, 41-Б
142.5 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ярослава Мудрого, 50
145.2 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Сумы, ул. Ильинская, 49
145.8 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Самар, ул. Гетманская, 19
167.4 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
79,70
Экономия при брони: -24,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Шахтерское, ул. Шахтерской Славы, 22
182.7 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 111
184.4 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Янтарная, 79
184.7 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
185.2 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Яркая, 19
185.2 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
56,84
Экономия при брони: -8,34 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 40/42
185.4 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
190.7 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
193.7 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA