Николаев (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Николаев
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
64,96
Экономия при брони: -9,46 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Строителей, 18/6
4.5 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
8.2 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. 3-я Слободская, 49/1
4.2 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Новая Одесса, ул. Центральная, 225
44.9 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
Аптека копейка
Баштанка, ул. Полтавская, 1
62.9 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. 228-й Стрелковой Дивизии, 26
86.9 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
Аптека низких цен
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
107.7 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA
Аптека шар@
Одесса, ул. Савельева Артура, 1-А
109.2 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Аптека низких цен
Одесса, дорога Фонтанская, 58
110.1 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Аптека низких цен
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
110.9 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Аптека низких цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 33-А
111.0 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Левитана, 101
112.8 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Бажаемо здоровья
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
113.2 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Аптека низких цен
Одесса, ул. Королева Академика, 80
113.2 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Бажаемо здоровья
Лиманка, перек. Гранитная / Радужный, 2/26
113.9 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Бажаемо здоровья
Черноморск, ул. Защитников Украины, 3-В
123.4 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Аптека низких цен
Черноморск, просп. Мира, 31-М
123.4 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Бажаемо здоровья
Черноморск, ул. Парковая, 34-А
123.6 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Аптека низких цен
Черноморск, просп. Мира, 37
123.7 км
Пресартан®-100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
IPCA
Аптека низких цен
Теплодар, ул. Прокопия Романа, 2
135.0 км
Пресартан®-50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30
IPCA