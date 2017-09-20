гликлазид (1-(3-аза-би-цикло[3,3,0]октил-3)-3-(пара-толилсульфонил)мочевина) — пероральное гипогликемизирующее средство, производное сульфонилмочевины второго поколения. Стимулирует секрецию инсулина в-клетками поджелудочной железы, что сопровождается мобилизацией и усилением выброса эндогенного инсулина. Потенцирует инсулиносекреторное действие глюкозы. Повышает чувствительность тканей к инсулину за счет увеличения количества инсулиночувствительных рецепторов на клетках-мишенях. Оказывает антиоксидантное действие, снижает агрегацию тромбоцитов, нормализует проницаемость сосудов, препятствует развитию микротромбозов и атеросклероза, способствует предупреждению микроциркуляторных нарушений, в том числе диабетической ретинопатии, повышает фибринолитическую активность крови. При диабетической нефропатии способствует снижению уровня протеинурии и нормализации АД. У пациентов с ожирением при соблюдении соответствующей диеты способствует уменьшению массы тела. Гипогликемизирующий эффект развивается постепенно. При назначении препарата сокращается промежуток между приемом пищи и началом секреции инсулина. Гликлазид восстанавливает ранний пик секреции инсулина и понижает постпрандиальный пик гипергликемии.

Препарат быстро и полностью абсорбируется в пищеварительном тракте. Максимальная концентрация в сыворотке крови достигается через 4 ч после однократного приема в дозе 80 мг. Равновесная концентрация в плазме крови достигается через 2 дня. Связывание с белками плазмы крови составляет 85–99%. Период полувыведения составляет 12 ч, что позволяет принимать препарат 2 раза в сутки. Выделяется почками (65% — в виде метаболитов, менее 1% — в неизмененном виде) и через кишечник (12%).