Гликлазид-Здоровье (Gliclazide-Zdorovye)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 195 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
70,13
Экономия при брони: -5,61 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
69,55
Экономия при брони: -2,39 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
64,12
Экономия при брони: -2,22 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
64,08
Экономия при брони: -3,28 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
58,50
Экономия при брони: -0,40 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
63,71
Экономия при брони: -1,91 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
59,14
Экономия при брони: -2,34 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
66,46
Экономия при брони: -3,42 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
66,24
Экономия при брони: -3,38 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
64,53
Экономия при брони: -2,45 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
63,83
Экономия при брони: -2,59 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
63,20
Экономия при брони: -5,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
56,76
Экономия при брони: -2,05 грн