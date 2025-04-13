Гликлазид-Здоровье (Gliclazide-Zdorovye)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 620 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
60,95
Экономия при брони: -2,54 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Фармация
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
54,80
Экономия при брони: -4,28 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
61,63
Экономия при брони: -3,41 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
63,65
Экономия при брони: -2,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
60,45
Экономия при брони: -2,05 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
63,19
Экономия при брони: -4,94 грн