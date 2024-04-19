ГЛИКЛАЗИД (GLICLAZIDUM)

для перорального применения. Назначается только взрослым. Суточная доза варьирует от ½ до 2 таблеток в сутки (30–120 мг/сут). Суточную дозу следует принимать однократно во время завтрака. Половину или целую таблетку (таблетки) следует глотать целыми (не раздавливать и не жевать). Если больной забыл принять таблетки, не следует повышать дозу на следующий день.

Как и для всех сахароснижающих средств, необходим индивидуальный подбор дозы гликлазида в зависимости от индивидуального ответа пациента на лечение (уровень глюкозы в крови и гликозилированный гемоглобин HbА1c).

Начальная доза и подбор дозы. Рекомендуемая начальная доза составляет 30 мг (½ таблетки в сутки). При эффективном контроле уровня глюкозы можно продолжить лечение в этой дозе. При необходимости усиления контроля уровня глюкозы в крови суточная доза может быть постепенно повышена до 60; 90 или 120 мг. Повышение дозы рекомендуется проводить постепенно с интервалом 1 мес, кроме случаев, когда не отмечено снижения уровня глюкозы в крови на протяжении 2 нед лечения. При таких обстоятельствах доза может быть повышена в конце 2-й недели лечения.

Максимальная рекомендованная суточная доза — 120 мг.

Для лиц пожилого возраста (старше 65 лет) режим дозирования гликлазида такой же, как и для пациентов в возрасте до 65 лет.

Для лиц с почечной недостаточностью легкой и умеренной тяжести режим дозирования гликлазида такой же, как и для пациентов с нормальной функцией почек, но они требуют тщательного наблюдения.

Для пациентов, относящихся к группе риска возникновения гипогликемии, рекомендуется минимальная начальная доза — 30 мг/сут.

Для лиц с тяжелыми заболеваниями сосудов (ИБС, тяжелая патология коронарных сосудов, диффузные заболевания сосудов) рекомендуется минимальная начальная доза — 30 мг/сут.