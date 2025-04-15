Гликлазид-Здоровье (Gliclazide-Zdorovye)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 188 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
61,14
Экономия при брони: -2,34 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
64,99
Экономия при брони: -3,08 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
63,17
Экономия при брони: -0,47 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
62,85
Экономия при брони: -0,15 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
64,87
Экономия при брони: -2,29 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
61,88
Экономия при брони: -3,07 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
64,04
Экономия при брони: -2,40 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
70,61
Экономия при брони: -9,01 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
63,94
Экономия при брони: -2,29 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
65,61
Экономия при брони: -4,39 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
63,53
Экономия при брони: -2,90 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
63,08
Экономия при брони: -2,16 грн