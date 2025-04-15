Киев
Гликлазид-Здоровье (Gliclazide-Zdorovye)

Гликлазид-Здоровье (Gliclazide-Zdorovye)

Запорожье (адрес не указан)
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Доступно в 188 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
58,51 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
61,53 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
61,14
Экономия при брони: -2,34 грн
58,80 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
64,99
Экономия при брони: -3,08 грн
61,91 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
58,20 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
63,17
Экономия при брони: -0,47 грн
62,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
56,88 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
62,85
Экономия при брони: -0,15 грн
62,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
56,94 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
64,87
Экономия при брони: -2,29 грн
62,58 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
58,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
63,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
61,88
Экономия при брони: -3,07 грн
58,81 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
64,04
Экономия при брони: -2,40 грн
61,64 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
70,61
Экономия при брони: -9,01 грн
61,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
63,94
Экономия при брони: -2,29 грн
61,65 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
65,61
Экономия при брони: -4,39 грн
61,22 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
63,53
Экономия при брони: -2,90 грн
60,63 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
62,04 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
63,08
Экономия при брони: -2,16 грн
60,92 грн
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