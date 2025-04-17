Гликлазид-Здоровье (Gliclazide-Zdorovye)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 83 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
59,69
Экономия при брони: -2,85 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
58,43
Экономия при брони: -3,63 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
63,20
Экономия при брони: -7,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
58,50
Экономия при брони: -3,10 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
59,95
Экономия при брони: -3,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
57,08
Экономия при брони: -2,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
61,23
Экономия при брони: -2,88 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
62,00
Экономия при брони: -6,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
71,86
Экономия при брони: -11,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
59,91
Экономия при брони: -2,13 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье