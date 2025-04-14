Гликлазид-Здоровье (Gliclazide-Zdorovye)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 209 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
67,40
Экономия при брони: -4,43 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
71,93
Экономия при брони: -7,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
61,81
Экономия при брони: -4,06 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
62,00
Экономия при брони: -3,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
58,50
Экономия при брони: -0,40 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
58,73
Экономия при брони: -2,63 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
65,91
Экономия при брони: -4,02 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
60,92
Экономия при брони: -2,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
61,74
Экономия при брони: -3,37 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
66,27
Экономия при брони: -3,33 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
64,47
Экономия при брони: -2,56 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
71,14
Экономия при брони: -6,64 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Не болей
Открыто
Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
64,31
Экономия при брони: -2,19 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
66,14
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
64,83
Экономия при брони: -1,89 грн