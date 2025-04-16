Гликлазид-Здоровье (Gliclazide-Zdorovye)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 88 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
65,12
Экономия при брони: -2,24 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
41,15
Экономия при брони: -2,63 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
71,09
Экономия при брони: -8,18 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
71,89
Экономия при брони: -8,98 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
62,00
Экономия при брони: -5,20 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
59,82
Экономия при брони: -3,68 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
61,51
Экономия при брони: -3,24 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
60,46
Экономия при брони: -2,23 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
58,50
Экономия при брони: -1,70 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
71,17
Экономия при брони: -10,47 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
62,00
Экономия при брони: -5,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
62,10
Экономия при брони: -2,24 грн