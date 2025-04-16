Гликлазид-Здоровье (Gliclazide-Zdorovye)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 160 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
61,68
Экономия при брони: -3,27 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
64,40
Экономия при брони: -3,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
64,33
Экономия при брони: -3,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
63,97
Экономия при брони: -3,27 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
70,33
Экономия при брони: -9,63 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
70,14
Экономия при брони: -9,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
63,73
Экономия при брони: -3,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
70,23
Экономия при брони: -9,53 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
60,60
Экономия при брони: -2,88 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье