Гликлазид-Здоровье (Gliclazide-Zdorovye)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 123 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
67,35
Экономия при брони: -6,48 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
58,50
Экономия при брони: -1,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
62,00
Экономия при брони: -5,20 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
71,30
Экономия при брони: -6,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
61,80
Экономия при брони: -3,62 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 39 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
58,50
Экономия при брони: -1,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
58,50
Экономия при брони: -1,70 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
63,20
Экономия при брони: -6,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
63,20
Экономия при брони: -6,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
63,20
Экономия при брони: -6,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
58,77
Экономия при брони: -3,15 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
63,20
Экономия при брони: -6,40 грн