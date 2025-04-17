Гликлазид-Здоровье (Gliclazide-Zdorovye)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
58,50
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
59,48
Экономия при брони: -3,79 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
66,74
Экономия при брони: -4,88 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
69,92
Экономия при брони: -7,83 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
63,20
Экономия при брони: -4,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
56,75
Экономия при брони: -2,46 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
67,24
Экономия при брони: -5,42 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
62,00
Экономия при брони: -3,60 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
56,23
Экономия при брони: -1,98 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
64,91
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Гликлазид-Здоровье таблетки 80 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
63,48
Экономия при брони: -1,91 грн