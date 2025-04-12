Римантадин-Дарница (Rimantadinum-Darnitsa)
Римантадин-Дарница инструкция по применению
Состав
Римантадин - 50 мг
Фармакологические свойства
римантадина гидрохлорид — производное амантадина, обладает выраженной противовирусной активностью. Эффективный в отношении различных вирусов гриппа типа А, а также оказывает антитоксическое действие при гриппе, вызванном вирусом типа В. Римантадин ингибирует репликацию вируса на ранних стадиях цикла за счет нарушения формирования вирусной оболочки. Результаты генетических исследований свидетельствуют, что важное значение в противовирусном влиянии римантадина в отношении вируса гриппа А имеет специфический белок гена М2 вириона. In vitro римантадин ингибирует репликацию всех трех выявленных у человека антигенных подтипов (H1N1, H2N2, H3N3) вируса гриппа. Римантадин не влияет на иммуногенные свойства инактивированной вакцины гриппа А.
Римантадин также эффективен в отношении арбовирусов, которые являются возбудителями клещевого энцефалита.
После одно- и многократного приема препарата пациентами различных возрастных групп корреляция между концентрацией римантадина в плазме крови и его антивирусной активностью не установлена.
После приема внутрь препарат почти полностью всасывается. Абсорбция — медленная. Связь с белками плазмы крови — около 40%. Объем распределения: у взрослых — 17–25 л/кг массы тела, у детей — 289 л/кг. Концентрация в носовом секрете на 50% выше, чем в плазме крови. Сmax действующего вещества в плазме крови при дозе 100 мг 1 раз в сутки — 181 нг/мл, при 100 мг 2 раза в сутки — 416 нг/мл.
Метаболизируется в печени. T½ — 24–36 ч. 75–85% принятой дозы выделяется почками в основном в виде метаболитов, 15% — в неизменном виде.
При ХПН T½ увеличивается в 2 раза. У пациентов с почечной недостаточностью и у лиц пожилого возраста концентрация действующего вещества может повышаться до токсического размера.
У лиц с хроническими заболеваниями печени, в целом с компенсированным циррозом печени, снижение дозы препарата не требуется, поскольку фармакокинетика при однократном приеме в дозе 200 мг значительно не отличается от такого же, как и у здорового человека. Но у больных с тяжелыми нарушениями функции печени при дозе 200 мг значение AUC в 3 раза больше, T½ в 2 раза длиннее, а клиренс на 50% ниже по сравнению с показателями функции печени у здоровых взрослых.
Фармакокинетический профиль римантадина у детей соответствует профилю у здоровых взрослых.
Показания Римантадин-Дарница
профилактика и лечение гриппа, вызванного вирусом типа А, профилактика клещевого энцефалита вирусной этиологии у взрослых.
Применение Римантадин-Дарница
применение препарата необходимо начать сразу после появления первых симптомов гриппа. Терапевтический эффект более выражен, если применение препарата начато в течение первых 48 ч.
Лечение гриппа. Таблетки принимать внутрь после еды, запивая водой. Перед применением препарата у детей обязательно следует проконсультироваться с врачом.
Взрослым и детям в возрасте старше 14 лет препарат назначать в дозе в 1-й день — 100 мг (2 таблетки) 3 раза в сутки, на 2- и 3-й день — 100 мг (2 таблетки) 2 раза в сутки, на 4- и 5-й день — 100 мг 1 раз в сутки. В 1-й день заболевания возможно применение препарата в дозе 3 таблетки 2 раза в сутки или 6 таблеток за 1 прием.
Детям в возрасте 11–14 лет препарат назначать в дозе 50 мг (1 таблетка) 3 раза в сутки, детям 7–10 лет — 50 мг (1 таблетка) 2 раза в сутки.
Продолжительность лечения — 5 дней.
Если состояние здоровья ухудшается либо не улучшается в течение 3 дней, следует проконсультироваться с врачом.
Профилактика гриппа. Взрослым и детям в возрасте старше 7 лет препарат назначать в дозе 50 мг 1 раз в сутки. Продолжительность лечения — 10–15 дней.
Профилактика вирусного клещевого энцефалита. Применять препарат в дозе 100 мг (2 таблетки) 2 раза в сутки в течение 3 дней, в отдельных случаях — 5 дней.
Профилактику следует начинать сразу после укуса клеща, но не позднее, чем через 48 ч.
В отдельных случаях (группах риска, участникам походов в лесной местности, при проживании в палатках) взрослым допустима профилактика клещевого энцефалита в дозе 1 таблетка 2 раза в сутки в течение 15 дней.
Противопоказания
повышенная чувствительность к соединениям группы адамантана и другим компонентам препарата, острые заболевания печени, острые и хронические заболевания почек, тиреотоксикоз.
Побочные эффекты
обычно побочные эффекты исчезают после окончания приема препарата.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: сердцебиение, АГ, церебрососудистые нарушения, сердечная недостаточность, отеки, нарушения проводимости сердца (блокады), тахикардия, обмороки; у лиц пожилого возраста с АГ повышается риск развития геморрагического инсульта.
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, тремор, атаксия (нарушение координации движений), гиперкинез (спонтанные движения), судороги, бессонница, чрезмерная утомляемость, сонливость, нарушение концентрации внимания, спутанность сознания, повышенная возбудимость, нервозность, беспокойство, депрессия, эйфория, галлюцинации.
Со стороны органов чувств: изменение/потеря вкуса, паросмия, шум в ушах.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: кашель, одышка, бронхоспазм.
Со стороны иммунной системы, кожи и подкожной клетчатки: кожная сыпь, зуд, бледность кожи, крапивница.
Со стороны пищеварительной системы: диспепсия, тошнота, рвота, сухость во рту, боль в животе, диарея, анорексия.
Другие: галакторея, обострение сопутствующих хронических заболеваний.
Особые указания
максимальный терапевтический эффект достигается при применении препарата в первые 2 дня от начала заболевания.
Препарат назначают с осторожностью лицам с заболеваниями ЖКТ, нарушениями функции печени, тяжелыми заболеваниями сердца и нарушениями сердечного ритма, лицам пожилого возраста. В этих случаях рекомендуется снижение дозы препарата.
При наличии в анамнезе эпилепсии и проведения противосудорожной терапии на фоне применения римантадина повышается риск развития эпилептического приступа. В этом случае дозу препарата следует снизить до 100 мг/сут. Если развивается приступ, прием препарата прекращают.
Возможно появление резистентных к препарату вирусов.
В период лечения следует воздержаться от употребления алкогольных напитков, поскольку при этом могут возникнуть нежелательные побочные эффекты со стороны ЦНС.
Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции нельзя применять препарат.
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат не применять в период беременности. При необходимости применения препарата кормление грудью следует прекратить.
Дети. Препарат применяют у детей в возрасте от 7 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. При применении препарата следует воздерживаться от управления транспортными средствами и работы с потенциально опасными механизмами.
Взаимодействия
средства, ощелачивающие мочу (ацетазоламид, натрия гидрокарбонат), циметидин повышают эффективность римантадина.
Средства, закисляющие мочу (аммония хлорид, аскорбиновая кислота), парацетамол, ацетилсалициловая кислота, снижают эффективность римантадина.
Римантадин снижает эффективность противоэпилептических средств и усиливает возбуждающий эффект кофеина.
Передозировка
симптомы: повышенное слезотечение, учащение мочеиспускания, лихорадка, озноб, ажитация, запор, повышенное пототделение, дисфагия, стоматит, гипестезия, боль в глазах.
Лечение: промывание желудка, симптоматическая терапия, меры по поддержанию жизненно важных функций организма. Римантадин частично выводится при гемодиализе.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.