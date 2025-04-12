римантадина гидрохлорид — производное амантадина, обладает выраженной противовирусной активностью. Эффективный в отношении различных вирусов гриппа типа А, а также оказывает антитоксическое действие при гриппе, вызванном вирусом типа В. Римантадин ингибирует репликацию вируса на ранних стадиях цикла за счет нарушения формирования вирусной оболочки. Результаты генетических исследований свидетельствуют, что важное значение в противовирусном влиянии римантадина в отношении вируса гриппа А имеет специфический белок гена М 2 вириона. In vitro римантадин ингибирует репликацию всех трех выявленных у человека антигенных подтипов (H1N1, H2N2, H3N3) вируса гриппа. Римантадин не влияет на иммуногенные свойства инактивированной вакцины гриппа А.

Римантадин также эффективен в отношении арбовирусов, которые являются возбудителями клещевого энцефалита.

После одно- и многократного приема препарата пациентами различных возрастных групп корреляция между концентрацией римантадина в плазме крови и его антивирусной активностью не установлена.

После приема внутрь препарат почти полностью всасывается. Абсорбция — медленная. Связь с белками плазмы крови — около 40%. Объем распределения: у взрослых — 17–25 л/кг массы тела, у детей — 289 л/кг. Концентрация в носовом секрете на 50% выше, чем в плазме крови. С max действующего вещества в плазме крови при дозе 100 мг 1 раз в сутки — 181 нг/мл, при 100 мг 2 раза в сутки — 416 нг/мл.

Метаболизируется в печени. T ½ — 24–36 ч. 75–85% принятой дозы выделяется почками в основном в виде метаболитов, 15% — в неизменном виде.

При ХПН T ½ увеличивается в 2 раза. У пациентов с почечной недостаточностью и у лиц пожилого возраста концентрация действующего вещества может повышаться до токсического размера.

У лиц с хроническими заболеваниями печени, в целом с компенсированным циррозом печени, снижение дозы препарата не требуется, поскольку фармакокинетика при однократном приеме в дозе 200 мг значительно не отличается от такого же, как и у здорового человека. Но у больных с тяжелыми нарушениями функции печени при дозе 200 мг значение AUC в 3 раза больше, T ½ в 2 раза длиннее, а клиренс на 50% ниже по сравнению с показателями функции печени у здоровых взрослых.

Фармакокинетический профиль римантадина у детей соответствует профилю у здоровых взрослых.