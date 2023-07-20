РИМАНТАДИН (RIMANTADINUM) Действующее вещество
Ремавир Таблетки, 50 мг, № 20 Олайнфарм
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Форма выпуска: таблетки, капсулы, порошок дозированный.
римантадин обладает выраженной противовирусной активностью, преимущественно по отношению к вирусам гриппа А (особенно А2). Эффективен при гриппе, вызванном вирусом В (антитоксическое действие).
профилактика и лечение гриппа.
внутрь после еды по 0,1 г 3 раза в 1-й день (можно 0,3 г однократно), во 2-й и 3-й — по 0,1 г 2 раза в сутки, на 4-е сутки принимают 0,1 г однократно. Для профилактики гриппа принимают по 0,05 г 1 раз в сутки ежедневно в течение 10–15 дней.
острые заболевания печени, почек, тиреотоксикоз, период беременности, повышенная чувствительность к римантадину.
боль в эпигастральной области.