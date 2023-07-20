внутрь после еды по 0,1 г 3 раза в 1-й день (можно 0,3 г однократно), во 2-й и 3-й — по 0,1 г 2 раза в сутки, на 4-е сутки принимают 0,1 г однократно. Для профилактики гриппа принимают по 0,05 г 1 раз в сутки ежедневно в течение 10–15 дней.