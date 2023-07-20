Все аптеки Украины
Активные вещества — “Р”РИМАНТАДИН (RIMANTADINUM)

РИМАНТАДИН (RIMANTADINUM) Действующее вещество

Сортировка:
Найдено: 6 препаратов
Римантадин-Дарница таблетки, 50 мг, контурная ячейковая упаковка, № 20; Дарница
Римантадин-Дарница Таблетки, 50 мг, контурная ячейковая упаковка, № 20 Дарница
В 1175 аптеках
от 84,40 грн
Цены в аптеках
Ремантадин-КР таблетки, 0,05 г, блистер, № 20; Красная звезда
Ремантадин-КР Таблетки, 0,05 г, блистер, № 20 Красная звезда
В 465 аптеках
от 81,93 грн
Цены в аптеках
Ремавир таблетки, 50 мг, № 20; Олайнфарм
Ремавир Таблетки, 50 мг, № 20 Олайнфарм
В 110 аптеках
от 130,15 грн
Цены в аптеках
Ремавир капсулы, 100 мг, блистер, № 10; Олайнфарм
Ремавир Капсулы, 100 мг, блистер, № 10 Олайнфарм
В 29 аптеках
от 174,56 грн
Цены в аптеках
Ремавир капсулы, 100 мг, блистер, № 30; Олайнфарм
Ремавир Капсулы, 100 мг, блистер, № 30 Олайнфарм
В 27 аптеках
от 489,69 грн
Цены в аптеках
Ремантадин-КР таблетки, 0,05 г, блистер, № 10; Красная звезда
Ремантадин-КР Таблетки, 0,05 г, блистер, № 10 Красная звезда
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, капсулы, порошок дозированный.

римантадин обладает выраженной противовирусной активностью, преимущественно по отношению к вирусам гриппа А (особенно А2). Эффективен при гриппе, вызванном вирусом В (антитоксическое действие).

профилактика и лечение гриппа.

внутрь после еды по 0,1 г 3 раза в 1-й день (можно 0,3 г однократно), во 2-й и 3-й — по 0,1 г 2 раза в сутки, на 4-е сутки принимают 0,1 г однократно. Для профилактики гриппа принимают по 0,05 г 1 раз в сутки ежедневно в течение 10–15 дней.

острые заболевания печени, почек, тиреотоксикоз, период беременности, повышенная чувствительность к римантадину.

боль в эпигастральной области.