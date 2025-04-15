Римантадин-Дарница (Rimantadinum-Darnitsa)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 198 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 56 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
168,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 56 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
161,33
Экономия при брони: -11,14 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 56 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
83,85
Экономия при брони: -12,05 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Пульс
Закрыто
Открывается через 56 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 56 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается через 56 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
D.s.
Закрыто
Открывается через 56 мин
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается через 56 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
167,60
Экономия при брони: -24,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 56 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
168,40 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 56 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
156,67
Экономия при брони: -10,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 56 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
156,76
Экономия при брони: -9,80 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
168,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
86,15
Экономия при брони: -14,35 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 56 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
168,40 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
168,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 56 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается через 56 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
86,25
Экономия при брони: -14,45 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 56 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
168,40 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Старая, 1
0.9 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница