Киев
Римантадин-Дарница (Rimantadinum-Darnitsa)

Римантадин-Дарница (Rimantadinum-Darnitsa)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 333 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
143,00 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
141,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
158,36 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
155,15
Экономия при брони: -8,21 грн
146,94 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
140,80 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
149,70 грн
Мелисса
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
138,00 грн
Колонтаевская
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
138,00 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
148,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
153,68
Экономия при брони: -7,05 грн
146,63 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
138,60 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
154,59
Экономия при брони: -8,43 грн
146,16 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
140,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
153,55
Экономия при брони: -9,85 грн
143,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
156,10
Экономия при брони: -10,80 грн
145,30 грн
Софья
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
138,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
157,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
143,00 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
140,80 грн
Аптека нц
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
156,10 грн
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