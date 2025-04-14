Римантадин-Дарница (Rimantadinum-Darnitsa)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 333 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
155,15
Экономия при брони: -8,21 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
153,68
Экономия при брони: -7,05 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
154,59
Экономия при брони: -8,43 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
153,55
Экономия при брони: -9,85 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
156,10
Экономия при брони: -10,80 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
156,10 грн