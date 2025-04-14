Римантадин-Дарница (Rimantadinum-Darnitsa)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 235 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
157,95
Экономия при брони: -11,93 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
158,06
Экономия при брони: -11,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
164,74
Экономия при брони: -10,42 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
168,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
168,40
Экономия при брони: -26,50 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
154,51
Экономия при брони: -10,35 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
157,62
Экономия при брони: -10,85 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
168,40
Экономия при брони: -26,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
153,28
Экономия при брони: -8,48 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
156,14
Экономия при брони: -11,31 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
155,83
Экономия при брони: -10,39 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
153,80
Экономия при брони: -9,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
156,32
Экономия при брони: -10,22 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
152,90
Экономия при брони: -8,77 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
155,31
Экономия при брони: -15,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
152,45
Экономия при брони: -7,42 грн