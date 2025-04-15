Римантадин-Дарница (Rimantadinum-Darnitsa)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 189 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
152,00
Экономия при брони: -28,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
162,00
Экономия при брони: -33,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
146,00
Экономия при брони: -17,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
153,89
Экономия при брони: -25,99 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
146,90
Экономия при брони: -6,67 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
172,50
Экономия при брони: -30,50 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
146,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
146,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
172,50
Экономия при брони: -30,50 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
142,77
Экономия при брони: -6,09 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
170,80
Экономия при брони: -28,80 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
145,20
Экономия при брони: -8,67 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
153,37
Экономия при брони: -16,69 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
144,68
Экономия при брони: -8,12 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
162,00
Экономия при брони: -33,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
168,40 грн