Римантадин-Дарница (Rimantadinum-Darnitsa)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 157 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
172,30
Экономия при брони: -30,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
156,29
Экономия при брони: -16,03 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
148,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
155,47
Экономия при брони: -8,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
156,33
Экономия при брони: -15,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
155,96
Экономия при брони: -8,08 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
155,68
Экономия при брони: -15,28 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
172,30
Экономия при брони: -30,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
166,73
Экономия при брони: -7,06 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
154,13
Экономия при брони: -13,71 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
167,50
Экономия при брони: -25,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
156,01
Экономия при брони: -15,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
152,03
Экономия при брони: -15,11 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
170,60
Экономия при брони: -29,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
154,90
Экономия при брони: -14,45 грн