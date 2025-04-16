Римантадин-Дарница (Rimantadinum-Darnitsa)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 108 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
165,99
Экономия при брони: -5,40 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
168,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
161,84
Экономия при брони: -8,41 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
168,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
156,21
Экономия при брони: -15,78 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
149,89
Экономия при брони: -9,46 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
168,40 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
85,10
Экономия при брони: -14,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
168,40 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
157,38
Экономия при брони: -11,94 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
153,91
Экономия при брони: -11,85 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
155,75
Экономия при брони: -13,69 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница