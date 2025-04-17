Римантадин-Дарница (Rimantadinum-Darnitsa)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 101 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
154,99
Экономия при брони: -14,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
157,52
Экономия при брони: -17,12 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
84,20
Экономия при брони: -11,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
168,40
Экономия при брони: -22,00 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
168,40
Экономия при брони: -22,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
156,45
Экономия при брони: -15,06 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
157,74
Экономия при брони: -17,38 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
168,40
Экономия при брони: -22,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
153,88
Экономия при брони: -12,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
158,83
Экономия при брони: -11,37 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
168,40
Экономия при брони: -22,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
157,92
Экономия при брони: -17,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
153,15
Экономия при брони: -12,73 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
168,40
Экономия при брони: -22,00 грн