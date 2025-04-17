Римантадин-Дарница (Rimantadinum-Darnitsa)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 88 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
167,60
Экономия при брони: -23,70 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
159,12
Экономия при брони: -4,77 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
168,40
Экономия при брони: -24,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
168,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
157,75
Экономия при брони: -16,87 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
168,40
Экономия при брони: -24,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
156,35
Экономия при брони: -15,95 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
168,40
Экономия при брони: -24,50 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
153,64
Экономия при брони: -13,69 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
168,40
Экономия при брони: -24,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
154,25
Экономия при брони: -13,61 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
157,52
Экономия при брони: -16,13 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
168,40
Экономия при брони: -24,50 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
153,25
Экономия при брони: -4,84 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
168,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
172,50
Экономия при брони: -28,60 грн